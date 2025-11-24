Eze và cú tát khiến Tottenham bàng hoàng

Một câu nói đùa của HLV Thomas Frank về Eberechi Eze đã phản chủ theo cách cay đắng nhất.

Eze ghi hat-trick trước Spurs.

Rạng sáng 24/11, Arsenal không chỉ thắng, họ dạy Tottenham một bài học về bản lĩnh, sự tổ chức và tham vọng trong trận derby phơi bày khoảng cách ngày càng rộng giữa hai đội. Trên sân Emirates ở vòng 12 Premier League, "Pháo thủ" đè bẹp Spurs với tỷ số đậm 4-1, trong đó Eberechi Eze đóng góp hat-trick.

Eze là ai?

Thomas Frank chỉ nói chơi khi buông câu: “Eze là ai?” trước trận derby Bắc London. Nhưng bóng đá luôn có cách đáp trả rất thẳng thừng. Và cái tên Eze trở thành tâm điểm theo cách tàn nhẫn nhất khi anh ghi hat-trick, nhấn chìm Tottenham bằng những pha xử lý gọn gàng, thông minh và đầy tự tin. Từng đường bóng của anh như tiếng cười chế giễu vang lại câu nói đó.

Đây là hat-trick derby Bắc London đầu tiên kể từ năm 1978. Điều khiến Tottenham đau hơn nữa là họ từng đạt thỏa thuận chiêu mộ Eze, từng bám sát thương vụ, từng nghĩ anh sẽ là mảnh ghép quan trọng. Nhưng Arsenal, đội bóng anh yêu mến từ nhỏ, đã xuất hiện đúng lúc, đưa anh về Emirates và để Spurs lại với hai bàn tay trắng. Cảm giác “Spursy” ấy một lần nữa hiện lên trong khoảnh khắc họ cần thể hiện bản lĩnh nhất.

HLV Frank được Tottenham chọn để mang đến sự điều chỉnh, một cách tiếp cận thực dụng hơn sau những năm bay bổng. Nhưng những gì xuất hiện tại Emirates lại cho thấy điều ngược lại: Spurs bị bóp nghẹt ngay từ suy nghĩ. Họ đá với sơ đồ ba trung vệ, hay đúng hơn là năm hậu vệ, như thể muốn sống sót trước khi muốn phản công. Sự thụ động ấy giết họ trong hiệp một, khi Trossard và Eze ghi hai bàn dễ như tập.

Arsenal cho thấy chiều sâu đội hình đáng sợ.

Không có bất kỳ phản ứng nào cho đến giờ nghỉ. Và khi HLV Frank quyết định bỏ sơ đồ co cụm ấy, trận đấu vượt khỏi tầm tay. Chỉ một phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Eze trừng phạt Spurs bằng pha dứt điểm trong khoảng trống rộng đến mức khó tin giữa derby Bắc London.

Cả hàng thủ lùi lại, không ai buồn áp sát, và Eze tung cú sút nhẹ tênh như đá trên sân tập. Anh hoàn tất hat-trick với một tình huống tương tự: khoảng trống mênh mông, không áp lực và không một bóng áo trắng thực sự muốn ngăn cản.

Spurs rút ngắn tỷ số bằng cú lốp bóng xuất thần từ giữa sân của Richarlison. Một khoảnh khắc táo bạo hiếm hoi, nhưng nó đến khi trận đấu đã an bài. Câu hỏi lớn nhất dành cho Tottenham không phải là vì sao họ thua, mà là vì sao họ chỉ bắt đầu chơi bóng khi đã thua 0-3. Một đội bóng muốn cạnh tranh điều gì đó không thể bị động đến thế trong trận derby giàu cảm xúc và lịch sử nhất của họ.

Spurs lép vế

Khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng chỉ phản ánh một phần. Khoảng cách về tư duy, tổ chức và bản lĩnh còn xa hơn thế. Spurs nhìn như đội bị ngợp bởi chính áp lực của trận đấu. Arsenal thì ngược lại: họ thể hiện sự kiểm soát lạnh lùng của đội bóng đang quen thuộc với vị trí số một.

Arsenal khẳng định vị thế ứng viên vô địch Premier League.

Tifo “The Arsenal. These streets are our own” trên sân Emirates không phải lời tuyên bố sáo rỗng. Đội quân của Mikel Arteta bước ra sân như thể họ làm chủ không chỉ khu Bắc London, mà còn làm chủ cả nhịp độ Premier League mùa này.

Mất trung vệ Gabriel Maghalaes vì chấn thương? Không vấn đề. Họ xoay tua, duy trì cấu trúc, vẫn áp đảo Spurs từ đầu đến cuối. Arsenal còn đưa Noni Madueke trở lại trong hiệp hai như để khẳng định chiều sâu đội hình mà Tottenham chẳng thể mơ tới.

Cuối trận, khi Arsenal chuyền bóng qua lại trong tiếng “ole” kéo dài, Tottenham chỉ biết đứng nhìn. Tiếng hát ấy chắc chắn khiến họ đau. Nhưng đau nhất là hình ảnh Eze cầm bóng rời sân, cầu thủ họ từng có thể sở hữu, giờ trở thành người gieo sầu cho họ ngay trong trận đấu quan trọng nhất.

Derby Bắc London luôn chứa đựng kịch tính. Nhưng lần này, kịch tính không đến từ cuộc rượt đuổi tỷ số. Nó đến từ việc Arsenal phơi bày Spurs một cách trần trụi: yếu bóng vía, thiếu tổ chức và quá dễ tổn thương. Và Eze, người từng bị hỏi “là ai”, chính là cái tên khiến họ phải ghi nhớ lâu nhất.