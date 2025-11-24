Gary Neville chỉ trúng tim đen Liverpool

Liverpool đang đứng trước giai đoạn tăm tối nhất kể từ khi lên ngôi vô địch mùa trước.

Liverpool đang loạng choạng.

Sáu thất bại trong bảy vòng Premier League không chỉ lấy đi sự tự tin mà còn làm lộ rõ một đội bóng đang mất phương hướng. Thất bại 0-3 trước Nottingham Forest cuối tuần qua như một dấu mốc báo động đỏ, khiến cựu hậu vệ MU, Gary Neville phải lên tiếng mạnh mẽ về những thay đổi mà Arne Slot buộc phải thực hiện.

Điểm mấu chốt nằm ở hệ thống 4-3-2-1 mà Slot kiên trì suốt từ đầu mùa. Khi hàng thủ thủng lưới 20 bàn sau 12 trận, mọi phân tích chiến thuật đều chỉ về một nhận định: Liverpool không còn đủ vững chắc để vận hành cấu trúc ấy.

Neville thẳng thắn đề nghị Slot chuyển sang 4-4-2, kéo đội hình xuống thấp và siết lại khoảng trống ở biên, điểm yếu bị khai thác không thương tiếc trong chuỗi trận vừa qua.

Milos Kerkez và Ibrahima Konate đều sa sút, buộc Neville phải gợi ý phương án “bốn trung vệ” để tạo hàng phòng ngự hẹp, tránh bị xé nát như trước Forest. Việc Dominik Szoboszlai phải đá hậu vệ phải trong bối cảnh Trent Alexander-Arnold rời đi và các phương án dự phòng dính chấn thương cho thấy Slot đang phải xoay xở trong một cuộc khủng hoảng nhân sự lẫn hệ thống.

Nhưng vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở vị trí. Theo Neville, vấn đề còn đến từ tư tưởng. Ông nhắc lại bài học mà nhiều HLV lớn từng trải qua: có lúc phải gạt bỏ cái tôi chiến thuật, chấp nhận trở nên thực dụng để giữ đội bóng sống sót. Một hàng tiền vệ 4 người bó vào trong, Salah đá cặp cùng Ekitike hoặc Isak, một khối phòng ngự khép kín… đó không phải phương án dài hạn, nhưng là lối thoát tạm thời Liverpool phải cân nhắc.

Điểm tích cực hiếm hoi là Neville không nghi ngờ năng lực của Slot. Ông khẳng định chiếc ghế của HLV người Hà Lan chưa hề lung lay. Điều Liverpool cần lúc này là trách nhiệm từ cả hai phía: tân binh phải thể hiện đúng giá trị và nhóm trụ cột phải làm điểm tựa trong phòng thay đồ. Bởi khi một đội bóng rơi vào xoáy khủng hoảng, khoảng lặng giữa các cầu thủ thường gây sát thương lớn hơn cả những trận thua.

Lịch thi đấu trước mắt - PSV, West Ham, rồi Sunderland - không cho phép Liverpool tiếp tục loạng choạng. Nếu Slot không hành động, bảng xếp hạng sẽ còn tàn nhẫn hơn. Và lời cảnh tỉnh từ Gary Neville có thể là cú hích cuối cùng để Liverpool tự cứu mình trước khi quá muộn.