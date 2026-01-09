Bộ sưu tập danh hiệu đáng kinh ngạc của sao PSG

Ở tuổi 23, hậu vệ Nuno Mendes của PSG tiếp tục khiến giới bóng đá châu Âu phải ngả mũ khi chạm mốc 17 danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Mendes cùng đồng đội thâu tóm hàng loạt danh hiệu.

Rạng sáng 9/1, PSG giành chiến thắng nghẹt thở trước Marseille trên chấm luân lưu để lên ngôi tại Siêu cúp Pháp. Danh hiệu này bổ sung vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của tập thể PSG dưới thời HLV Luis Enrique, trong đó Mendes là một trong những nhân tố quan trọng nhất.

Trong màu áo PSG, Mendes cùng đội bóng thủ đô thống trị các giải đấu quốc nội với 4 chức vô địch Ligue 1, 4 Siêu cúp Pháp và 2 Cúp Quốc gia Pháp. Không chỉ dừng lại ở đấu trường trong nước, anh còn ghi dấu ấn đậm nét tại châu Âu với 1 danh hiệu UEFA Champions League và 1 Siêu cúp châu Âu, những cột mốc khẳng định đẳng cấp của một hậu vệ hàng đầu.

Trước đó, hậu vệ 23 tuổi này từng có quãng thời gian đáng nhớ tại Sporting Lisbon, nơi anh giành 1 chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, 1 Cúp Liên đoàn và 1 Siêu cúp Bồ Đào Nha.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Mendes cũng sớm gặt hái thành công với chức vô địch UEFA Nations League, đóng góp quan trọng trong hành trình lên ngôi của tuyển Bồ Đào Nha.

Sở hữu tốc độ, khả năng phòng ngự chắc chắn cùng kỹ năng hỗ trợ tấn công ấn tượng, Nuno Mendes được xem là một trong những hậu vệ cánh trái toàn diện nhất thế giới hiện nay. Với những gì đã đạt được khi mới 23 tuổi, tương lai của Mendes hứa hẹn còn rực rỡ hơn nữa.

