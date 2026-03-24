Trường hợp đặc biệt của tuyển Anh

  • Thứ ba, 24/3/2026 17:00 (GMT+7)
Jason Steele trở thành trường hợp thú vị khi được góp mặt trong danh sách tập trung tuyển Anh vào tháng 3 này.

Jason Steele (trái) được gọi lên tuyển Anh ở tuổi 35.

Thủ môn của Brighton buộc phải hủy kế hoạch nghỉ cùng gia đình để lên tuyển, sau khi được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách chuẩn bị cho các trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản.

Steele không phải lựa chọn quen thuộc ở cấp tuyển. Anh chưa từng được gọi trước đây, kể cả ở danh sách sơ bộ. Vì vậy, quyết định của Tuchel gây bất ngờ lớn. Ở tuổi 35, thủ thành này có thể đảm nhận vai trò "thủ môn tập luyện", tương tự trường hợp của Tom Heaton tại Euro 2024.

Dù vậy, giá trị của Steele không chỉ nằm ở chuyên môn. Anh từng vượt qua giai đoạn khó khăn tại Sunderland năm 2018, thời điểm gần như muốn từ bỏ sự nghiệp. Sự bền bỉ và thái độ chuyên nghiệp giúp anh đứng vững, trước khi tìm lại vị trí tại Brighton.

Ban huấn luyện Brighton đánh giá Steele là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần tập thể. Khoảnh khắc đáng nhớ đến ngay trước khi lên tuyển. Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool hôm 21/3, các đồng đội dành cho Steele tràng pháo tay . Đó là sự ghi nhận cho hành trình dài của một cầu thủ không bỏ cuộc.

Với tuyển Anh, đợt tập trung này có thể chỉ là bước đệm. Nhưng với Steele, đó là phần thưởng xứng đáng cho nhiều năm nỗ lực. Giấc mơ đến muộn, nhưng ý nghĩa rất lớn với Steele ở tuổi 35.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Xuân Son lại rớt giá

