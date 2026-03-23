Tuyển Anh xáo trộn

  • Thứ hai, 23/3/2026 20:31 (GMT+7)
Lực lượng tuyển Anh tiếp tục có sự xáo trộn khi HLV Thomas Tuchel triệu tập Ben White trở lại sau hơn 2 năm vắng bóng.

Jarell Quansah và Eberechi Eze đều dính chấn thương. Do đó, White lập tực được gọi thay thế Quansah, trong khi Barnes thế chỗ Eze trước loạt trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản tại Wembley trong tháng này.

Sự trở lại của White đặc biệt thu hút sự chú ý. Hậu vệ Arsenal chưa thi đấu cho "Tam sư" kể từ tháng 3/2022, sau khi rời đội ở World Cup 2022 bởi lý do cá nhân. Kể từ đó, anh không góp mặt trong bất kỳ đợt triệu tập nào dưới thời Gareth Southgate, thậm chí từng từ chối lên tuyển vào năm 2024.

Dưới triều đại Tuchel, mối quan hệ giữa đôi bên được cải thiện. Nhà cầm quân người Đức xác nhận từng có những cuộc trao đổi tích cực với White, và chấn thương của Quansah mở ra cơ hội để hậu vệ 28 tuổi tái xuất.

Trong khi đó, Barnes được tưởng thưởng sau khi từ chối lời mời khoác áo Scotland. Cầu thủ thuộc biên chế Newcastle đủ điều kiện thi đấu cho Scotland, nhưng quyết định gắn bó với tuyển Anh. Ngoài ra, những gương mặt ít được chú ý như Dominic Calvert-Lewin hay James Garner cũng có cơ hội lên tuyển.

Những thay đổi này cho thấy Tuchel chủ động làm mới đội hình, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trước chiến dịch World Cup 2026.

Minh Nghi

