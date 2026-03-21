Foden gây tranh cãi

Phil Foden được gọi lên tuyển Anh, bất chấp phong độ tụt dốc rõ rệt trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

HLV Tuchel gây tranh cãi khi triệu tập Foden.

Lần gần nhất ngôi sao của Manchester City ghi bàn là từ ngày 14/12. Đây là thống kê gây sốc với chân sút từng được vinh danh là Cầu thủ hay nhất năm của PFA mùa 2023/24.

Không chỉ tịt ngòi, Foden còn đánh mất vị trí trong đội hình Man City. Từ đầu năm 2026, anh có tới 10 trận thi đấu dưới 30 phút. Đáng chú ý, trong 2 lượt trận gặp Real Madrid thuộc vòng 1/8 Champions League, tiền vệ người Anh thậm chí không được sử dụng phút nào.

Điều đó phản ánh phần nào thực tế trên sân. Foden không còn giữ được sự thanh thoát vốn có, thi đấu chậm hơn, thiếu sắc bén và có dấu hiệu suy giảm thể trạng.

Ở cấp độ đội tuyển, tình hình không sáng sủa hơn. Dù vẫn được triệu tập dưới thời Tuchel, hiệu suất của Foden đáng báo động. Anh mới chỉ ghi 4 bàn sau 47 lần khoác áo tuyển Anh. Đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất trong số các cầu thủ tấn công.

Trong bối cảnh Tuchel muốn tinh gọn đội hình từ danh sách 35 cầu thủ, Foden đối mặt với áp lực cực lớn. Anh phải cạnh tranh trực tiếp với Cole Palmer cho suất đá chính, trong khi Jude Bellingham và Morgan Rogers cũng tạo nên cuộc đua khốc liệt.

Từ biểu tượng sáng tạo của Man City và niềm hy vọng lớn của tuyển Anh, vị trí của Foden bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu không sớm tìm lại phong độ, anh có nguy cơ phải ngồi nhà ở World Cup 2026.

