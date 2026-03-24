Mức giá của áo đấu tuyển Anh gây tranh cãi dữ dội

Bộ áo World Cup 2026 của tuyển Anh lập kỷ lục đắt đỏ, khiến người hâm mộ phản ứng dữ dội dù thiết kế được đánh giá cao.

Harry Kane trong bộ áo đấu mới của tuyển Anh.

Tuyển Anh vừa ra mắt bộ trang phục cho World Cup 2026, nhưng thay vì tạo hiệu ứng tích cực, sản phẩm này lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Nguyên nhân không nằm ở thiết kế, mà đến từ mức giá bị cho là "quá sức chịu đựng" với phần lớn người hâm mộ.

Nike, đơn vị thiết kế, đưa ra hai phiên bản chính. Áo "Match", loại giống cầu thủ sử dụng, được bán với giá 134,99 bảng. Trong khi đó, bản "Stadium" dành cho CĐV có giá 89,99 bảng.

Ngay cả áo trẻ em cũng lên tới 64,99 bảng, còn quần đấu được niêm yết ở mức 44,99 bảng. Nếu in thêm tên và số áo, chi phí có thể tăng thêm 60 bảng.

Đây là bộ áo đắt nhất trong lịch sử tuyển Anh. So với World Cup 2022, khi áo "Match" có giá 114,95 bảng và "Stadium" là 74,95 bảng, mức giá hiện tại đã tăng đáng kể. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về chính sách định giá của nhà sản xuất.

Phản ứng từ người hâm mộ đến nhanh và gay gắt. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng mức giá "vô lý" và "khó chấp nhận". Không ít người châm biếm rằng phải "chia giá cho 4" mới có thể cân nhắc mua. Sự bức xúc càng lớn khi phiên bản rẻ hơn vẫn bị cho là có chất liệu kém hơn đáng kể.

Trớ trêu là về mặt thẩm mỹ, bộ áo lại nhận được nhiều lời khen. Thiết kế sân nhà giữ tông trắng truyền thống, kết hợp cổ và tay áo màu xanh navy. Áo sân khách trở lại màu đỏ, với logo đặt ở trung tâm, tạo điểm nhấn hiện đại.

Tuy nhiên, những đánh giá tích cực về thiết kế không đủ để xoa dịu sự bất mãn. Với nhiều người hâm mộ, giá trị của chiếc áo không còn tương xứng với số tiền phải bỏ ra.

Khi World Cup 2026 đang đến gần, bộ trang phục mới lẽ ra phải tạo cảm hứng. Nhưng lúc này, câu chuyện lại xoay quanh giá cả. Và đó là vấn đề mà tuyển Anh cùng nhà sản xuất sẽ khó có thể phớt lờ.

