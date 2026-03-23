Tuchel gây tranh cãi với kế hoạch chia đôi tuyển Anh

Cách xoay tua lực lượng của Thomas Tuchel ở đội tuyển Anh khiến nhiều HLV Premier League lo ngại về sự bất công giữa các CLB.

Thomas Tuchel đang tạo ra một làn sóng tranh luận tại Premier League. Quyết định chia đôi đội hình tuyển Anh trong đợt tập trung tháng 3, nhằm giúp cầu thủ nghỉ ngơi, lại vô tình đặt một số CLB vào thế bất lợi.

Ở đợt tập trung lần này, Tuchel triệu tập danh sách mở rộng 35 cầu thủ cho hai trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản. Thay vì sử dụng toàn bộ lực lượng, ông chia đội thành hai nhóm và luân phiên sử dụng. Mục tiêu là giảm tải cho các trụ cột sau giai đoạn thi đấu dày đặc.

Có 11 cầu thủ gần như được nghỉ phần lớn thời gian trong tuần. Họ chỉ hội quân muộn, trong khi một số người khác sẽ rời đội sớm sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cách làm chưa từng xuất hiện trước đây ở tuyển Anh.

Về lý thuyết, kế hoạch này giúp bảo vệ thể trạng cầu thủ. Nhiều HLV tại Premier League ủng hộ, bởi họ không muốn học trò trở về trong trạng thái quá tải.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ không phải CLB nào cũng được hưởng lợi.

Những đội có nhiều tuyển thủ Anh sẽ có cầu thủ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngược lại, các CLB sở hữu nhiều cầu thủ quốc tế khác lại không có đặc quyền này. Cầu thủ của họ vẫn phải thi đấu đủ hai trận trong quãng nghỉ, gần như không có thời gian hồi phục.

Liverpool là ví dụ rõ nhất. Đội bóng của HLV Arne Slot không có cầu thủ nào trong danh sách tuyển Anh. Điều đó đồng nghĩa các trụ cột của họ vẫn phải phục vụ đội tuyển quốc gia khác và tiếp tục thi đấu với mật độ cao.

Slot thừa nhận đây không phải là quãng nghỉ thực sự với đội bóng của ông. Ông cho rằng nhiều cầu thủ Liverpool đang nằm trong nhóm thi đấu nhiều nhất mùa giải. Đội hình không quá dày, cộng thêm chấn thương, khiến ông phải sử dụng lặp lại một số cái tên.

Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp lại có lợi thế nhất định. Manchester City có 5 cầu thủ trong danh sách của Tuchel. Arsenal có 4, Manchester United và Aston Villa mỗi đội 2 người, còn Chelsea có 1.

Sự khác biệt này có thể tạo ra tác động rõ rệt khi Premier League bước vào giai đoạn quyết định. Liverpool đang cạnh tranh suất dự Champions League với MU, Aston Villa và Chelsea. Thể lực và chiều sâu đội hình sẽ đóng vai trò quan trọng.

Lịch thi đấu cũng khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Đến ngày 19/4, Liverpool sẽ phải chơi 4 trận sau đợt tập trung, trong khi Everton, đối thủ cùng thành phố, chỉ đá 1 trận trong cùng khoảng thời gian.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở nhóm đua top đầu. Ở cuộc chiến trụ hạng, Tottenham có 2 cầu thủ được triệu tập, còn West Ham, Nottingham Forest và Leeds United mỗi đội có 1 người. Sự chênh lệch về tải thi đấu vì thế càng dễ thấy.

Kế hoạch của Tuchel có thể xuất phát từ ý định tích cực. Nhưng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như Premier League, mọi chi tiết nhỏ đều có thể tạo ra khác biệt lớn.

Và lần này, cách làm của tuyển Anh đang khiến cán cân trở nên lệch đi.