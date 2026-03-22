Bước ngoặt của Mainoo

Danh sách triệu tập tháng 3 của Thomas Tuchel có thể là cơ hội, đồng thời là thách thức không nhỏ cho Kobbie Mainoo trong hành trình tìm kiếm suất tham dự World Cup 2026.

Khi Thomas Tuchel chuẩn bị công bố danh sách tuyển Anh cho loạt trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, tiền vệ 20 tuổi, Mainoo hiểu rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh chen chân vào đội hình dự World Cup.

Cơ hội của Mainoo đang tới.

Đợt tập trung lần này mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là lần gần nhất Tuchel làm việc với các học trò trước khi chốt danh sách 26 cầu thủ vào tháng 5. Vì vậy, mọi lựa chọn đều mang tính định hướng rõ ràng.

Cơ hội cũng là thách thức

Với Mainoo, một suất trong danh sách không chỉ là phần thưởng, mà còn là tín hiệu cho thấy anh vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn.

Cạnh tranh ở tuyến giữa tuyển Anh chưa bao giờ dễ dàng. Một số vị trí gần như đã được "đóng khung" với những cái tên như Declan Rice hay Jude Bellingham.

Morgan Rogers và Cole Palmer cũng là những phương án giàu tiềm năng ở vai trò sáng tạo. Vì vậy, Mainoo buộc phải cạnh tranh trực tiếp với Adam Wharton và Alex Scott cho những suất còn lại.

Điểm mạnh của Mainoo nằm ở khả năng kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi. Kể từ khi được trao cơ hội trở lại tại Manchester United dưới thời Michael Carrick, anh dần trở thành một trong những tiền vệ người Anh nổi bật nhất về khả năng giữ nhịp.

Tỷ lệ chuyền chính xác 90,5% là con số ấn tượng trong bối cảnh Premier League đòi hỏi cường độ cao. Không chỉ vậy, Mainoo còn cho thấy sự toàn diện trong cách thi đấu.

Trong 9 trận gần nhất, anh tạo ra nhiều cơ hội hơn Adam Wharton và Jordan Henderson. Anh cũng chỉ xếp sau Rice về số đường chuyền thành công, đồng thời đóng góp tích cực ở khâu phòng ngự với các chỉ số tranh chấp và tắc bóng ổn định.

Sự khác biệt về vai trò có thể giúp Mainoo ghi điểm.

Sự khác biệt lớn nhất của Mainoo nằm ở vai trò trong đội hình. Khi Bellingham, Cole Palmer hay Rogers cạnh tranh ở vị trí số 10, Mainoo lại nổi bật ở vai trò lùi sâu hơn. Anh mang đến sự cân bằng mà "Tam sư" không có nhiều lựa chọn thay thế.

Bất lợi của Mainoo

Tuy nhiên, bất lợi của Mainoo không nhỏ. Anh gần như vắng mặt trong các đợt tập trung của Tuchel kể từ khi chiến lược gia người Đức tiếp quản đội tuyển.

Nguyên nhân đến từ việc thời gian thi đấu hạn chế dưới thời Ruben Amorim trước đó. Trong khi đó, Wharton và Alex Scott lại duy trì sự ổn định xuyên suốt mùa giải.

Kinh nghiệm cũng là yếu tố đáng chú ý. Jordan Henderson, dù đã 36 tuổi, vẫn được xem là phương án nhờ bản lĩnh trận mạc. James Garner cũng nổi lên như một lựa chọn tiềm năng ở giai đoạn cuối.

Dẫu vậy, Mainoo không phải không có điểm tựa. Anh từng đá chính ở chung kết EURO 2024 khi mới 19 tuổi, và tạo thành cặp tiền vệ trung tâm đáng tin cậy với Declan Rice. Sự ăn ý đó vẫn là một lợi thế nếu Tuchel muốn duy trì tính ổn định.

Vấn đề nằm ở thời điểm. Manchester United hiện có lịch thi đấu thưa thớt, khiến Mainoo không có nhiều cơ hội để ghi điểm thêm. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh vẫn liên tục ra sân và duy trì phong độ.

Quyết định của Tuchel vì thế sẽ mang tính bước ngoặt. Nếu được trao cơ hội, Mainoo có thể tiếp tục chứng minh giá trị ở cấp độ quốc tế. Nếu bị bỏ qua, cánh cửa World Cup gần như sẽ khép lại.

Trong một đội tuyển giàu lựa chọn nhưng thiếu sự ổn định, câu hỏi dành cho Tuchel không chỉ là chọn ai. Đó là ông cần một tiền vệ mang lại điều gì. Và Mainoo, với sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát, có thể chính là câu trả lời.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD