CĐV Anh bán nhà để dự World Cup

Một CĐV tuyển Anh gây chú ý khi quyết định bán căn nhà trị giá 350.000 bảng để có tiền theo dõi trọn vẹn World Cup 2026 trong 7 tuần.

Andy Milne (phải) là gương mặt quen thuộc trên khán đài mỗi khi tuyển Anh thi đấu.

Andy Milnenổi lên từ World Cup 2022 sau bức ảnh mặc áo "Tam sư" và cầm cúp vàng mô hình lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Từ đó, Milne trở thành gương mặt quen thuộc trên khán đài ở cả các trận của tuyển nam lẫn nữ.

Cựu giáo viên hiện sống tại Thái Lan và chuẩn bị cho kỳ World Cup thứ 10 trong đời. Ông lần đầu theo chân tuyển Anh vào năm 1982 tại Tây Ban Nha, khi mới 19 tuổi. Dù chuyến đi đó gặp sự cố mất toàn bộ tài sản, Milne vẫn không từ bỏ hành trình gắn bó với đội tuyển.

Trong hơn 4 thập kỷ, ông dự 8 kỳ World Cup nam và có mặt tại World Cup nữ 2023 khi tuyển nữ Anh vào đến chung kết. Với World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, Milne đặt mục tiêu theo dõi toàn bộ giải đấu, bắt đầu từ ngày 3/6.

Để hiện thực hóa kế hoạch kéo dài 7 tuần, ông quyết định rao bán căn nhà thứ 2 tại Northwich, Cheshire. Theo Milne, đây là thời điểm phù hợp để chuyển tài sản thành trải nghiệm.





Người đàn ông 62 tuổi là fan cuồng tuyển Anh.

Ông sẽ có mặt ở trận ra quân của tuyển Anh gặp Croatia ngày 17/6, đồng thời lên kế hoạch di chuyển qua nhiều thành phố. Một trong những điểm dừng chân đáng chú ý là Graceland.

Milne hiện thuộc nhóm CĐV ưu tiên của hội cổ động viên chính thức tuyển Anh. Nhờ đó, ông có quyền mua vé tất cả trận vòng bảng, thậm chí có thể tiếp cận vé tới chung kết.

Dù vậy, chi phí vẫn là thách thức lớn. Giá vé World Cup 2026 tăng cao, với vé vòng bảng từ 105 bảng và trận chung kết lên tới hơn 6.500 bảng. Để giảm chi phí, Milne dự định ở nhờ bạn bè tại nhiều thành phố và đặt vé máy bay từ sớm nhằm tránh biến động giá.

