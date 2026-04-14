Vụ thắng kiện hàng triệu euro của James Rodriguez

Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha ra phán quyết có lợi cho James Rodriguez, khẳng định anh không phải cư dân thuế tại nước này trong năm 2014.

James trả hơn 3 triệu euro từ cơ quan thuế.

Sau nhiều năm tranh chấp pháp lý, James Rodriguez giành chiến thắng trước Cơ quan Thuế vụ Tây Ban Nha. Theo phán quyết mới nhất, cơ quan này phải hoàn trả cho tiền vệ người Colombia hơn 3 triệu euro, đồng thời hủy toàn bộ các khoản truy thu và án phạt trước đó.

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2014, thời điểm James chuyển từ Monaco sang Real Madrid. Cơ quan thuế cho rằng anh là cư dân thuế tại Tây Ban Nha trong năm này, dựa trên thu nhập chủ yếu đến từ Real Madrid và các hợp đồng thương mại.

Tuy nhiên, James khẳng định anh đã sống tại Monaco hơn 183 ngày, đủ điều kiện để không bị coi là cư dân thuế tại Tây Ban Nha.

Trong quá trình xét xử, phía cầu thủ cung cấp chứng nhận từ cơ quan chức năng Monaco, xác nhận anh cư trú tại đây từ tháng 7/2013 đến tháng 7/2014. Tòa án xác định thời gian thực tế lên tới ít nhất 202 ngày, qua đó bác bỏ quan điểm của cơ quan thuế.

Phán quyết cũng cho rằng việc cầu thủ di chuyển để thi đấu quốc tế hoặc nghỉ phép không làm thay đổi nơi cư trú chính. Lập luận của cơ quan thuế về phần lớn hoạt động của James là tại Tây Ban Nha vì thu nhập cao hơn cũng không được chấp nhận.

Hiện tại, James thi đấu cho Minnesota United tại Mỹ. Chiến thắng pháp lý lần này không chỉ giúp anh giải tỏa áp lực tài chính, mà còn khép lại một trong những vụ việc gây chú ý nhất liên quan đến thuế trong giới cầu thủ từng chơi bóng tại La Liga.

