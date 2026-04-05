Tình trạng đáng lo của James Rodriguez

James Rodriguez gây lo ngại đúng thời điểm tuyển Colombia bắt đầu nhen nhóm hy vọng ở World Cup 2026.

Dù tuyển Colombia cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, phong độ và thể trạng của người đội trưởng lại khiến giới chuyên môn lo ngại. Trong loạt trận giao hữu gặp Croatia và Pháp vừa qua, James đều thi đấu 63 phút trước khi bị rút ra sân.

Thậm chí, cựu tiền vệ Everton còn phải nhập viện điều trị 72 giờ vì mất nước nghiêm trọng. Điều đó phản ánh thực tế rằng anh chưa đạt nền tảng thể lực cần thiết để cạnh tranh ở đẳng cấp World Cup.

Với bóng đá đỉnh cao, thể lực và phong độ luôn song hành. Khi không đạt trạng thái sung mãn, ngay cả những cầu thủ tài năng nhất cũng khó phát huy hết phẩm chất.

Với James, tài năng chưa bao giờ bị nghi ngờ. Anh là hiện tượng của bóng đá Colombia, tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2014, rồi gia nhập Real Madrid sau quãng thời gian thành công tại Porto. Qua năm tháng, anh trở thành biểu tượng của bóng đá nước này.

Tuy nhiên, để tìm lại phong độ đỉnh cao, James cần được thi đấu thường xuyên. Gia nhập Minnesota United hồi tháng 2, anh mới ra sân vỏn vẹn 41 phút sau 2 trận. Từ nay đến cuối mùa, tiền vệ sinh năm 1991 có thể tích lũy tối đa khoảng 900 phút. Đó là quỹ thời gian đủ để cải thiện thể trạng nếu được tận dụng hiệu quả.

Copa America 2024 là minh chứng rõ nhất cho đẳng cấp của James khi đạt thể trạng tốt. Khi còn khoác áo Sao Paulo, anh bước vào giải với phong độ cao và trở thành cầu thủ hay nhất giải, dù Colombia không thể đăng quang.

Rõ ràng nếu muốn tỏa sáng tại World Cup 2026 và dẫn dắt Colombia tiến xa, James buộc phải tìm lại thể lực và cảm giác thi đấu đỉnh cao.