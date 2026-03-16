Trận ra mắt ác mộng của James Rodriguez

Tiền vệ James Rodríguez trải qua ngày thi đấu đáng quên khi ra mắt Minnesota United ở cuộc đối đầu với Vancouver Whitecaps tại MLS sáng 16/3.

James Rodriguez (phải) có trận ra mắt đáng quên.

Trong trận đấu này, Rodríguez không đá chính mà được tung vào sân ở phút 64. Thời điểm đó, Minnesota bị dẫn trước tới 5-0 và gần như không còn cơ hội lật ngược tình thế. Sự xuất hiện của ngôi sao người Colombia phần nào mang lại hy vọng về một màn trình diễn cá nhân đáng chú ý, nhưng cục diện trận đấu đã quá chênh lệch.

Chung cuộc, Vancouver Whitecaps khép lại trận đấu bằng chiến thắng đậm 6-0, một trong những thất bại nặng nề nhất trong lịch sử của Minnesota tại MLS.

Dù kết quả không như mong muốn, trận đấu vẫn đánh dấu cột mốc đáng chú ý đối với cá nhân Rodríguez. Đây là lần đầu tiên anh thi đấu trở lại sau 117 ngày vắng bóng. Trận đấu chính thức gần nhất của tiền vệ này diễn ra vào ngày 18/11/2025, khi anh ghi bàn cho tuyển Colombia trong chiến thắng 3-0 trước Australia.

Bên cạnh đó, cuộc đối đầu giữa Minnesota và Vancouver Whitecaps còn mang ý nghĩa lịch sử đối với MLS. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, hai cầu thủ từng giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup cùng xuất hiện trên sân trong một trận đấu. Ngoài James Rodríguez, người từng đoạt Chiếc giày vàng World Cup 2014, trận đấu còn có sự góp mặt của Thomas Muller, chủ nhân danh hiệu tương tự tại World Cup 2010.

Dù trận ra mắt không suôn sẻ, Rodríguez vẫn được kỳ vọng sẽ sớm thích nghi với cường độ thi đấu tại MLS. Với kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu hàng đầu châu Âu và cấp độ đội tuyển quốc gia, tiền vệ người Colombia được xem là nhân tố có thể tạo nên khác biệt cho Minnesota United trong phần còn lại của mùa giải.

