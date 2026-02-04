Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
James Rodriguez thoát cảnh thất nghiệp

  • Thứ tư, 4/2/2026 08:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

James Rodriguez lên máy bay, sẵn sàng gia nhập Minnesota United, thương vụ được kỳ vọng trở thành bản hợp đồng lớn nhất trong lịch sử CLB này.

Rodriguez trên đường gia nhập MLS.

James Rodriguez đang tiến rất gần tới việc trở thành cầu thủ của Minnesota United. Theo The Athletic, tiền vệ người Colombia lên máy bay và chuẩn bị hoàn tất các thủ tục cuối cùng để gia nhập đội bóng bang Minnesota.

Ngôi sao người Colombia tự xác nhận điều đó với một bức ảnh ngồi trên máy bay riêng và dòng chữ "Here We Go". Nếu không có biến cố phút chót, đây sẽ là bản hợp đồng đình đám nhất từ trước tới nay của Minnesota.

Rodriguez hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Club Leon. Trong mùa giải cuối cùng tại Liga MX, anh ra sân 34 trận, ghi 5 bàn và đóng góp 9 kiến tạo. Những con số không quá bùng nổ, nhưng đủ phản ánh vai trò nhạc trưởng mà James vẫn đảm nhiệm ở cấp CLB.

Ở tuổi 34, James Rodriguez đi qua gần như mọi môi trường bóng đá lớn. Sau khi tạo dấu ấn tại Porto và Monaco, anh đạt đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo Real Madrid.

6 năm gần đây, hành trình của James trải dài qua Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano rồi Club Leon. Minnesota United nhiều khả năng sẽ là điểm dừng chân tiếp theo, trong bối cảnh anh tìm kiếm sự ổn định để duy trì phong độ đỉnh cao chuẩn bị cho World Cup 2026.

Việc Minnesota theo đuổi James không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn. Đội bóng này kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 7 miền Tây và dừng bước tại bán kết play-off trước San Diego FC. Họ thiếu một thủ lĩnh thực thụ ở tuyến giữa, người có thể kiểm soát nhịp độ và tạo ra khác biệt trong các trận cầu lớn. James Rodriguez được xem là lời giải cho bài toán đó.

Dù sự nghiệp từng bị ảnh hưởng bởi chấn thương, đẳng cấp của James vẫn được khẳng định ở các giải đấu lớn. Tại Copa America 2024, anh giành giải cầu thủ hay nhất và góp mặt trong đội hình tiêu biểu.

James ghi bàn ở tứ kết trước Panama và dẫn dắt Colombia vào chung kết, nơi họ chỉ chịu thua Argentina sau hiệp phụ. Tính đến nay, anh đã có 122 lần khoác áo tuyển Colombia, ghi 31 bàn thắng.

MLS có thể không phải sân khấu hào nhoáng nhất, nhưng với Minnesota United, sự xuất hiện của James Rodriguez hứa hẹn mở ra một chương mới, nơi tham vọng được đặt song song với đẳng cấp và kinh nghiệm quốc tế.

