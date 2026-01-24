MU phải sửa sai với James Garner

James Garner đang trải qua mùa giải ấn tượng tại Premier League 2025/26, 3 năm sau khi tiền vệ này phải rời Manchester United đến Everton với mức phí khoảng 9 triệu bảng.

MU được cho là cân nhắc khả năng đưa James Garner trở lại Old Trafford.

Những màn trình diễn ổn định, chững chạc và giàu chất lượng của James Garner dưới thời HLV David Moyes tạo ra bất ngờ lớn tại Premier League mùa này, đồng thời phát đi tín hiệu rõ ràng tới HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel trước thềm xây dựng danh sách cho World Cup 2026.

Trong bối cảnh tuyến giữa còn nhiều bất ổn, Manchester United có lý do để nhìn lại một cái tên quen thuộc. Garner trưởng thành từ lò đào tạo MU, gia nhập CLB từ năm 2009 khi mới 8 tuổi và ra mắt đội một vào năm 2018.

Tuy nhiên, tiền vệ này chỉ có vỏn vẹn 7 lần ra sân cho “Quỷ đỏ” trước khi bị đem cho mượn tại Watford, Nottingham Forest và sau đó bán sang Everton vào năm 2022.

Quyết định rời Old Trafford từng bị xem là bước lùi, nhưng thực tế lại mở ra con đường phát triển bền vững cho Garner. Kể từ khi cập bến Goodison Park, tiền vệ sinh năm 2001 nhanh chóng trở thành trụ cột, cán mốc hơn 100 lần ra sân và giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của Everton. CLB thành phố cảng đang nỗ lực đàm phán gia hạn, cho thấy họ không muốn dễ dàng để mất một mắt xích chiến lược.

Dù vậy, sự quan tâm trở lại từ MU có thể khiến Garner phải cân nhắc tương lai. Hợp đồng của anh với Everton sẽ đáo hạn vào mùa hè tới, mở ra khả năng đàm phán với chi phí hợp lý, yếu tố phù hợp với bối cảnh tài chính và nhu cầu nhân sự của MU.

Về chuyên môn, Garner hội tụ đầy đủ phẩm chất của một tiền vệ box-to-box hiện đại: kiểm soát nhịp độ tốt, chuyền bóng chính xác, pressing thông minh và khả năng đọc trận đấu hiệu quả. Việc am hiểu môi trường Premier League giúp anh trở thành lựa chọn ít rủi ro trên thị trường chuyển nhượng.

Những màn trình diễn trước các đối thủ lớn như Man City, Arsenal hay Liverpool mùa này cho thấy Garner không hề lép vế trước các tiền vệ hàng đầu giải đấu.

Từ một tài năng bị bán rẻ, Garner tự khẳng định giá trị bằng sự bền bỉ và trưởng thành. Sáu tháng tới hứa hẹn là giai đoạn bản lề, khi anh đứng trước hai cánh cửa lớn: cơ hội được Tuchel triệu tập cho World Cup 2026 và khả năng trở lại Old Trafford trong vai trò hoàn toàn khác.

