Án CAS và cái giá của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia

Phán quyết của CAS giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng với bảy cầu thủ trong vụ nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia, nhưng cho phép họ tiếp tục tập luyện tại CLB.

Phán quyết của CAS giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng với bảy cầu thủ trong vụ nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia, nhưng cho phép họ tiếp tục tập luyện tại CLB.

Khi vụ việc nhập tịch gây tranh cãi của bóng đá Malaysia được đưa lên CAS, nhiều người chờ đợi khả năng án phạt sẽ được giảm hoặc thậm chí hủy bỏ. Điều đó đã không xảy ra. Hội đồng trọng tài giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ “heritage” gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Phán quyết này đồng thời giữ nguyên khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM. Nhưng điều đáng chú ý nằm ở cách CAS thiết kế lại tác động của án phạt đối với cầu thủ.

Khi án phạt không còn “đóng băng” sự nghiệp

Ban đầu, án kỷ luật của FIFA áp dụng lệnh cấm toàn bộ hoạt động liên quan đến bóng đá. Điều đó đồng nghĩa các cầu thủ không chỉ bị cấm thi đấu mà còn không được tham gia tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp.

CAS đã điều chỉnh điểm này. Bảy cầu thủ vẫn bị cấm ra sân trong các trận đấu chính thức, nhưng được phép tiếp tục tập luyện cùng câu lạc bộ.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một thay đổi nhỏ về kỹ thuật pháp lý. Nhưng trên thực tế, nó tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với sự nghiệp của cầu thủ.

Trong bóng đá chuyên nghiệp, một năm không thi đấu đã là quãng thời gian dài. Nếu bị cấm cả tập luyện, cầu thủ gần như mất hoàn toàn nhịp độ thi đấu, thể trạng và vị trí trong đội hình. Không ít sự nghiệp từng bị “đóng băng” theo cách đó.

Bằng việc cho phép tập luyện, CAS đã giữ cho các cầu thủ một lối thoát nghề nghiệp.

Bằng việc cho phép tập luyện, CAS đã giữ cho các cầu thủ một lối thoát nghề nghiệp. Họ không thể ra sân, nhưng vẫn có thể duy trì thể lực, hòa nhập chiến thuật và chuẩn bị cho ngày trở lại.

Nói cách khác, án phạt vẫn tồn tại, nhưng không còn mang tính hủy hoại sự nghiệp.

Quyết định của CAS phản ánh cách cơ quan trọng tài thể thao nhìn nhận trách nhiệm trong vụ việc này.

Các tài liệu được xác định là giả trong quá trình nhập tịch và xác nhận tư cách thi đấu. Tuy nhiên, trọng tâm của sai phạm nằm ở quy trình quản lý và xác minh hồ sơ, chứ không phải hành vi gian lận trực tiếp trên sân.

Trong các vụ dàn xếp tỷ số hoặc doping, cầu thủ thường là trung tâm của hành vi vi phạm. Nhưng trong các tranh chấp liên quan đến tư cách thi đấu, cầu thủ đôi khi chỉ là mắt xích cuối cùng của một quy trình pháp lý phức tạp do liên đoàn và cơ quan quản lý thực hiện.

CAS vì thế giữ nguyên án cấm thi đấu để bảo vệ tính minh bạch của các giải đấu quốc tế, đồng thời điều chỉnh phạm vi kỷ luật để tránh biến vụ việc thành “án tử nghề nghiệp”.

Đây là một sự cân bằng khó khăn. Nếu án phạt quá nhẹ, nó có thể khuyến khích các liên đoàn tiếp tục mạo hiểm trong các hồ sơ nhập tịch. Nhưng nếu quá nặng, những người chịu hậu quả trực tiếp lại là các cầu thủ.

Cái giá của một chiến lược nhập tịch

Dù có được phép tập luyện, bảy cầu thủ vẫn phải đối mặt với cái giá không nhỏ.

Một năm không thi đấu ở cấp độ quốc tế có thể khiến họ đánh mất cơ hội tại đội tuyển, giảm giá trị chuyển nhượng và làm gián đoạn quá trình phát triển sự nghiệp. Với những cầu thủ đang ở giai đoạn đỉnh cao, khoảng thời gian đó đặc biệt nhạy cảm.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi lớn cho chiến lược nhập tịch cầu thủ mà nhiều quốc gia đang theo đuổi. Trong bối cảnh bóng đá ngày càng toàn cầu hóa, việc tìm kiếm các cầu thủ có gốc gác nước ngoài trở thành con đường nhanh để nâng cao sức mạnh đội tuyển.

Nhưng phán quyết của CAS cho thấy con đường đó không chỉ là câu chuyện chuyên môn. Nó còn là một bài toán pháp lý phức tạp, nơi một sai sót trong hồ sơ có thể kéo theo hậu quả kéo dài nhiều năm.

Trong trường hợp của Malaysia, cái giá không chỉ nằm ở khoản tiền phạt dành cho liên đoàn. Nó còn nằm ở quãng thời gian bị treo giò của bảy cầu thủ, những người trở thành nạn nhân trực tiếp của một hệ thống đã vận hành sai lệch.