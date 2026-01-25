Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU nhận tin xấu trong vụ Garner

  • Chủ nhật, 25/1/2026 16:08 (GMT+7)
James Garner cam kết tương lai dài hạn với Everton bằng việc ký hợp đồng mới kéo dài bốn năm rưỡi, giữ chân anh tại câu lạc bộ đến hết tháng 6/2030.

Quyết định rời Old Trafford từng bị xem là bước lùi, nhưng thực tế lại mở ra con đường phát triển bền vững cho Garner.

Hôm 24/1, Everton thông báo việc tiền vệ người Anh hoàn tất việc ký hợp đồng với "The Toffees". Bản hợp đồng mới này thể hiện sự tin tưởng từ ban lãnh đạo Everton dành cho Garner, người trở thành một phần quan trọng trong tuyến giữa của đội bóng hai năm qua.

Đồng thời, nó gần như cũng chấm dứt những tin đồn về việc tiền vệ này có thể trở lại Old Trafford. Garner trưởng thành từ lò đào tạo của MU, gia nhập CLB từ năm 2009 khi mới 8 tuổi và có trận ra mắt đội một vào năm 2018.

Tuy nhiên, anh chỉ có 7 lần ra sân cho "Quỷ đỏ" trước khi được đem cho mượn tại Watford và Nottingham Forest, rồi chuyển hẳn sang Everton năm 2022. Garner trải qua mùa giải ấn tượng tại Premier League 2025/26.

Những màn trình diễn ổn định, chững chạc và giàu chất lượng của James Garner dưới thời HLV David Moyes tạo ra bất ngờ lớn tại Premier League mùa này. Trong bối cảnh tuyến giữa còn nhiều bất ổn, Manchester United từng ngỏ ý chiêu mộ Garner. Song, tiền vệ sinh năm 2001 quyết định cam kết tương lai với Everton.

Theo The Times, Garner không muốn mạo hiểm rời đi vào giữa mùa, trong bối cảnh tiền vệ này nuôi hy vọng dự World Cup 2026. Với Everton, việc ký hợp đồng giữ chân Garner đến năm 2030 sẽ mang lại sự ổn định cho hàng tiền vệ, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang nỗ lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Premier League.

Tường Linh

Garner Everton

