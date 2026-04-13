Báo động đỏ với Newcastle

  • Thứ hai, 13/4/2026 20:31 (GMT+7)
Newcastle có thể buộc phải bán những ngôi sao quan trọng nếu không giành vé dự Champions League, mở ra một mùa hè đầy biến động tại St James’ Park.

Sau khi bị loại khỏi Champions League và tiếp tục sa sút tại Premier League, Newcastle rơi vào thế khó. Đội bóng của HLV Eddie Howe hiện đứng thứ 14 với 42 điểm, kém vị trí thứ 5 tới 10 điểm. Dù giải đấu có thêm suất dự Champions League mùa tới, cơ hội của "Chích chòe" vẫn rất mong manh.

Theo nguồn tin từ BBC, việc không góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề tài chính. Điều đó buộc Newcastle phải cân nhắc bán ít nhất một, thậm chí hai trụ cột để tái đầu tư cho mùa giải 2026/27.

Những cái tên như Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Anthony Gordon hay Tino Livramento đều đang nằm trong tầm ngắm của các CLB lớn. Đặc biệt là trường hợp của Tonali khi Manchester United đang theo dõi rất sát sao. Đây đều là những nhân tố quan trọng nhưng cũng là "tài sản" có giá trị cao nhất đội hình.

Vấn đề của Newcastle không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở sự thiếu ổn định kéo dài. Từ đầu mùa, họ có số trận thua nhiều hơn số thắng và chưa từng chen chân vào nhóm dự Champions League. Vị trí cao nhất mà đội đạt được chỉ là thứ 6 ở vòng 21.

Khoản đầu tư lên tới 786 triệu euro kể từ năm 2021 khiến CLB chịu áp lực cân đối tài chính. Trong bối cảnh đó, bán cầu thủ không còn là lựa chọn, mà trở thành phương án bắt buộc.

Dù vậy, Eddie Howe vẫn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo sau những dấu ấn trước đó, bao gồm chức vô địch Carabao Cup 2025 và hai lần đưa đội dự Champions League.

Tuy nhiên, với tham vọng trở thành thế lực hàng đầu vào năm 2030, Newcastle hiểu rằng họ không thể tiếp tục đi chệch hướng. Mùa hè 2026 vì thế được dự báo sẽ là bước ngoặt, khi đội bóng phải đưa ra những quyết định khó khăn để định hình lại tương lai.

Highlights Chelsea 0-1 Newcastle United Rạng sáng 15/3 trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại tối thiểu trước Newcastle United ở vòng 30 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Newcastle Tino Livramento Eddie Howe Bruno Guimaraes Anthony Gordon Sandro Tonali

