Newcastle cân nhắc sa thải HLV Howe

Tương lai của HLV Eddie Howe tại Newcastle United đang trở thành dấu hỏi lớn sau mùa giải 2025/26 thất vọng.

CEO David Hopkinson tiết lộ đã có cuộc trao đổi riêng kéo dài nhiều giờ với HLV Howe sau trận thua Sunderland 1-2 hôm 22/3. Kết quả khiến người hâm mộ phẫn nộ, đồng thời làm dấy lên những nghi ngờ về hướng đi của CLB kể từ khi được giới chủ Saudi Arabia tiếp quản.

"Đó không đơn thuần là 3 điểm bị mất. Thất bại ấy thật sự gây tổn thương và buộc chúng tôi phải nhìn nhận nghiêm túc", ông Hopkinson nhấn mạnh.

Ban lãnh đạo Newcastle chưa vội đưa ra quyết định. Howe vẫn sẽ dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của mùa giải với trọng tâm là 7 vòng đấu cuối. Tương lai của ông sẽ được bàn thảo vào cuối mùa, khi CLB có cái nhìn toàn diện hơn về thành tích.

Hiện "Chích chòe" đứng thứ 12 ở Premier League và có nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa tới. Theo truyền thông Anh, khả năng cao HLV Howe sẽ bị buộc phải rời ghế nóng nếu tình hình không cải thiện.

Bên cạnh đó, Newcastle cũng chuẩn bị bước vào một kỳ chuyển nhượng đầy biến động. Sau khi chia tay Alexander Isak, CLB đang chuyển dần sang mô hình mua, bán cầu thủ thay vì chỉ chi tiêu mạnh tay như trước.

Điều này đồng nghĩa Sandro Tonali hoàn toàn có thể bị bán nếu nhận được đề nghị phù hợp, đặc biệt trong trường hợp Newcastle không thể giành vé dự Champions League. "Chúng tôi sẽ hành động có kỷ luật, chủ động và tối ưu hóa mọi cơ hội trên thị trường", vị CEO cho biết.

Về tài chính, Newcastle ghi nhận doanh thu tăng lên 335,3 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc tháng 6/2025, với lợi nhuận sau thuế đạt 34,7 triệu bảng. Dù vậy, CLB vẫn bị đánh giá là chưa thể sánh với nhóm đại gia Premier League.