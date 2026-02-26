Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trận cầu điên rồ ở Champions League

  • Thứ năm, 26/2/2026 03:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 26/2, Juventus với 10 người dẫn Galatasaray 3-0 sau 90 phút, để rồi gục ngã bởi 2 bàn thua trong quãng thời gian hiệp phụ trận play-off lượt về.

Juventus gục ngã trước Galatasaray.

Kịch bản điên rồ xảy ra tại SVĐ Allianz. Sau thất bại 2-5 ở lượt đi, Juventus tiếp tục gặp khó khi phải chơi với 10 người từ đầu hiệp hai. Tuy nhiên, "Lão phu nhân" vẫn chơi kiên cường và ghi tới 3 bàn vào lưới Galatasaray, qua đó cân bằng tỷ số 5-5 sau hai lượt trận.

Sang hiệp phụ, Juventus có ít nhất hai cơ hội mười mươi để vượt lên dẫn trước nhưng đều bỏ lỡ, để rồi gục ngã đầy cay đắng. Ở chiều ngược lại, Galatasaray tận dụng lợi thế về quân số để vùng lên. Hai bàn thắng của Victor Osimhen và Baris Yilmaz giúp đội khách nâng tổng tỷ số sau hai lượt lên thành 7-5.

Chung cuộc, Galatasaray giành vé vào vòng 16 đội Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2014. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Liverpool hoặc Tottenham.

Với việc cả Juventus và Inter đều bị loại trước những đối thủ yếu hơn ở vòng play-off, Serie A chỉ còn một đại diện góp mặt ở vòng 1/8, đó là Atalanta. Trước đó, đội đương kim vô địch Italy, Napoli còn gây thất vọng hơn khi bị loại ngay từ vòng phân hạng.

Dù chịu thất bại cay đắng, Juventus cần ngay lập tức lấy lại tinh thần để hướng đến trận đấu quan trọng với Roma vào rạng sáng 2/3. Một trận thua nữa có thể khiến hy vọng dự Champions League mùa tới của đội bóng áo sọc đen, trắng tan thành mây khói.

Duy Luân

Juventus Juventus Galatasaray champions league

