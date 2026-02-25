Cựu Giám đốc Kỹ thuật HAGL qua đời

Bóng đá Việt Nam vừa nhận tin buồn khi ông Nguyễn Văn Vinh qua đời lúc sáng ngày 25/2 tại TP.HCM, hưởng thọ 85 tuổi.

Ông Nguyễn Văn Vinh (trái) qua đời vào sáng 25/2.

CLB HAGL nghẹn ngào tri ân: "Tạm biệt HLV Nguyễn Văn Vinh – nguyên Giám đốc Kỹ thuật CLB. Những đóng góp thầm lặng của ông cho bóng đá Việt Nam và đặc biệt cho HAGL sẽ còn mãi trong ký ức người hâm mộ. Ông đã cống hiến trọn đời cho trái bóng tròn. Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình và các học trò, cầu mong ông an nghỉ nơi bình yên".

Cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang viết: "Cầu mong linh hồn thầy được an nghỉ nơi vĩnh hằng. HLV Nguyễn Văn Vinh - Nguyên GĐKT CLB HAGL vừa ra đi nhẹ nhàng lúc sáng nay".

Sinh năm 1942 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Vinh trưởng thành trong màu áo Thể Công, thi đấu cùng thế hệ vàng của bóng đá miền Bắc. Sau năm 1975, ông vào TP.HCM sinh sống, gắn bó lâu dài với bóng đá phía Nam trước khi chuyển hẳn sang công tác huấn luyện.

Trên băng ghế chỉ đạo, ông từng dẫn dắt nhiều đội bóng như Thể Công, Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Công an TP.HCM, Tiền Giang, Đà Nẵng và đặc biệt là HAGL. Ở cấp độ đội tuyển, ông đảm nhiệm vai trò HLV U19 Việt Nam năm 1999, đồng thời tham gia ban huấn luyện đội tuyển quốc gia tại các kỳ SEA Games giai đoạn 1995-1999.

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của ông đến vào năm 2002, khi được bầu Đức mời lên phố Núi giữ vai trò Giám đốc Kỹ thuật. Ông góp công lớn trong việc xây dựng nền tảng chuyên môn, giúp HAGL thăng hạng và vô địch V.League 2 mùa liên tiếp 2003 và 2004. Với tư duy chiến thuật hiện đại, nền tảng lý luận bài bản, ông được xem là một trong những Giám đốc kỹ thuật đúng nghĩa đầu tiên của bóng đá Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở thành tích, năm 2007 ông tiếp tục góp phần hình thành Học viện HAGL Arsenal JMG - mô hình đào tạo trẻ tiên phong, tạo ra bước ngoặt cho công tác phát triển cầu thủ trẻ trong nước. Năm 2009, ông rời CLB nhưng vẫn tham gia hoạt động chuyên môn, làm bình luận viên và cố vấn, từng góp mặt trong Ban tư vấn đạo đức của VPF năm 2013.

Từ năm 2020, ông lui về bên gia đình, khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ với trái bóng tròn. Sự ra đi của ông Nguyễn Văn Vinh để lại khoảng trống lớn trong lòng giới chuyên môn và người hâm mộ. Ông là người thầy mẫu mực, một nhà quản lý tâm huyết và một phần lịch sử của bóng đá phố Núi.