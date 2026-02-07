HAGL quật ngã Ninh Bình

Tối 7/2, Ninh Bình thua sốc 1-2 trước HAGL trên sân nhà thuộc vòng 13 V.League 2025/26.

Ninh Bình bất ngờ thua HAGL ngay trên sân nhà.

Vòng 13 V.League chứng kiến cuộc chạm trán giữa Ninh Bình và HAGL trong 2 trạng thái đối lập. HAGL giải tỏa áp lực bằng chiến thắng trước Đà Nẵng trên sân nhà, tạm thời rời xa khu vực nguy hiểm. Ngược lại, Ninh Bình tự làm khó mình khi thua CAHN, còn chịu tổn thất lớn với thẻ đỏ của Quang Nho và án cấm chỉ đạo dành cho HLV Gerard Albadalejo.

Bị nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch, Ninh Bình buộc phải thắng. Sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Và thực tế, HAGL chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ trên sân Ninh Bình.

Tuy nhiên, đội khách gây bất ngờ lớn trong 45 phút đầu. Ngay phút 16, HAGL vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Minh Tâm, sau một sai lầm trong khâu triển khai bóng của đội chủ nhà.

Ninh Bình không chấp nhận thất bại, họ dốc sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, HAGl thi đấu chắc chắn, đồng thời tổ chức được các pha phản công sắc bén.

Thủ môn Văn Lâm thậm chí có pha cản phá ấn tượng ở phút 42 khi từ chối cú đá của Vĩnh Nguyên để giúp đội nhà tránh bàn thua thứ 2. Ninh Bình nỗ lực, nhưng không thể tìm được bàn thắng. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về HAGL.

Sau giờ nghỉ, Ninh Bình chủ động đẩy cao nhịp độ tấn công. Đội chủ nhà liên tục tổ chức các đợt lên bóng nhằm tìm kiếm bàn gỡ, trong đó đáng chú ý là cú sút của Geovane ở phút 48 đưa bóng đi trúng hàng rào HAGL. Ở chiều ngược lại, đội khách chơi chắc chắn, tập trung phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công.

Sức ép của Ninh Bình được cụ thể hóa ở phút 64. Từ khoảng cách thuận lợi, Geovane tung cú sút phạt mẫu mực, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Trung Kiên cơ hội cản phá, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn gỡ giúp Ninh Bình hưng phấn rõ rệt, liên tục gia tăng sức ép. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút khiến cơ hội trôi qua.

Tấn công nhiều không ghi bàn, Ninh Bình trả giá đắt ở phút 85. Từ một tình huống tấn công nhanh, Silva Da Silva Marciel tung cú sút trái phá, đánh bại Văn Lâm, nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL. Sáu phút bù giờ là không đủ để Ninh Bình lật ngược tình thế.

Kết quả giúp HAGL leo lên vị trí thứ 8 với 14 điểm sau 13 trận đã đấu. Trong khi đó, Ninh Bình kém CAHN 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Đội hình ra sân của hai đội.