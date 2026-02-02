HLV Ninh Bình giận dữ, liên tục đập bàn

HLV Gerard Albadalejo không giấu nổi sự phẫn nộ sau thất bại 2-3 của CLB Ninh Bình trước CAHN trên sân Hàng Đẫy thuộc vòng 12 V.League tối 1/2.

HLV Ninh Bình bức xúc trong buổi họp báo. Video: Vietnam+.

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha lao thẳng vào sân, phản ứng gay gắt với tổ trọng tài. Sự bức xúc ấy không hề nguôi ngoai khi ông bước vào phòng họp báo.

Trong lúc trả lời truyền thông, Albadalejo liên tục đập tay xuống bàn, cùng gương mặt giận dữ, thể hiện sự bức xúc lên tới đỉnh điểm. Đây là hình ảnh hiếm thấy với một HLV tại V.League, đặc biệt khi trọng tài điều khiển trận đấu là người nước ngoài.

HLV Ninh Bình cho rằng công tác trọng tài tác động trực tiếp đến cục diện trận đấu. Ông dẫn chứng tình huống phút 25, khi Dụng Quang Nho nhận thẻ vàng trong một pha va chạm mà theo ông là không quá nghiêm trọng, trong khi những tình huống tương tự của CAHN lại không bị xử lý. Cao trào đến ở phút 38, chiếc thẻ đỏ dành cho cựu cầu thủ HAGL khiến Ninh Bình rơi vào thế bất lợi rõ rệt.

"Chúc mừng CAHN, nhưng đây không phải một trận đấu công bằng. Những quyết định khó hiểu đã phá hỏng trận đấu", Albadalejo nói, giọng đầy bức xúc. Ông thậm chí cho rằng nếu được thi đấu đủ người và dưới sự điều hành của một trọng tài trong nước, cục diện đã rất khác.

Ở chiều ngược lại, trợ lý Phạm Thành Lương khẳng định CAHN tôn trọng mọi quyết định của trọng tài và xem chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, khi phòng họp báo khép lại, dư âm lớn nhất vẫn không phải tỷ số, mà là cái đập tay xuống bàn. Khoảnh khắc phơi bày sự bất mãn hiếm hoi, dữ dội của một HLV tại V.League.

Tối 1/2, chiến thắng 3-2 giúp CAHN vươn lên dẫn đầu BXH với 29 điểm, chấm dứt mạch 36 trận bất bại của đội khách và đẩy chính đối thủ xuống vị trí thứ hai.

