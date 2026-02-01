Đoàn Văn Hậu phải rời sân bằng cáng, gây lo lắng cho người hâm mộ sau chiến thắng 3-2 của Công An Hà Nội trước Ninh Bình ở vòng 12 V.League tối 1/2.

Văn Hậu chấn thương.

Phút 56, Văn Hậu tỏ ra đau đớn và buộc phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Hậu vệ sinh năm 1999 không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng. HLV Mano Polking sau đó buộc phải tung Minh Phúc, thành viên của U23 Việt Nam, vào sân thay thế.

Hiện mức độ chấn thương của Văn Hậu vẫn chưa được xác định. Hậu vệ của CAHN sẽ tiến hành kiểm tra chuyên sâu trong thời gian tới để xác định tình trạng cụ thể cũng như thời điểm có thể trở lại sân cỏ.

Ở trận đấu này, Văn Hậu vẫn kịp để lại dấu ấn với một pha kiến tạo ở phút 45+2. Từ tình huống căng ngang của anh bên cánh trái, Alan băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm, nâng tỷ số lên 3-1 cho CAHN.

Văn Hậu ăn mừng bàn thắng cùng Alan. Ảnh: CAHN

Đáng chú ý, Văn Hậu chỉ mới tái xuất vào tháng 12/2025 trong màu áo CAHN ở trận gặp Buriram United, sau hơn 25 tháng điều trị và dưỡng thương. Trong lần trở lại đó, anh gây ấn tượng mạnh với lối chơi xông xáo, mạnh mẽ và thể hiện sự chắc chắn trước hàng công giàu sức tấn công của đại diện Thái Lan.

Trong hệ thống chiến thuật của HLV Mano Polking, Văn Hậu giữ vai trò quan trọng nhờ đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện, bao gồm khả năng phòng ngự chắc chắn, kinh nghiệm thi đấu dày dạn và năng lực tạo đột biến từ những pha leo biên.

Không chỉ CAHN, người hâm mộ đội tuyển Việt Nam cũng đang dõi theo sát sao tình trạng chấn thương của Văn Hậu. Các cổ động viên kỳ vọng hậu vệ 25 tuổi sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng và có thể sớm trở lại thi đấu đều đặn, qua đó mang đến chiều sâu, sức mạnh và sự ổn định cho hàng thủ.

Với chiến thắng 3-2 trước Ninh Bình, CAHN vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V.League, đồng thời chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại tại giải quốc nội của đối thủ.

