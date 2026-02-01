Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Klopp nói đùa về việc làm trợ lý cho Guardiola tại Man City

  • Chủ nhật, 1/2/2026 19:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Pep Lijnders tiết lộ Jurgen Klopp từng khẳng định sẵn sàng gia nhập Man City nếu trợ lý thân cận từ chối cơ hội làm việc cùng Pep Guardiola.

Guardiola anh 1

Lijnders là trợ lý thân cận của Klopp trước khi về dưới trướng Guardiola vào hè 2025.

Lijnders gắn bó với Liverpool từ năm 2014, ban đầu là HLV phát triển cầu thủ dưới thời Brendan Rodgers, trước khi trở thành cánh tay phải đắc lực của Klopp sau khi nhà cầm quân người Đức tiếp quản Anfield năm 2015.

Ngoại trừ quãng thời gian ngắn làm HLV trưởng NEC Nijmegen ở mùa 2017/18 không mấy thành công, Lijnders dành phần lớn một thập kỷ đồng hành cùng Klopp cho đến khi vị HLV huyền thoại chia tay Liverpool vào năm 2024.

Sau khi rời Anfield, Lijnders từng thử sức ở vai trò HLV trưởng RB Salzburg nhưng bị sa thải vào cuối năm 2024 vì thành tích kém cỏi. Mùa hè năm sau, lời mời từ Man City mở ra cơ hội hiếm có để Lijnders được làm việc cùng Guardiola.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt giữa Man City và Liverpool ở Premier League khiến Lijnders do dự. Ông tìm đến Klopp để xin lời khuyên.

"Jurgen nói rất thẳng thắn nói nếu tôi không nhận việc, ông ấy sẽ làm trợ lý cho Pep", Lijnders kể lại, nửa đùa nửa thật. Chính sự ủng hộ đó giúp Lijnders đưa ra quyết định dứt khoát.

Ở Manchester, Lijnders cùng Guardiola đang tập trung bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch. "The Citizenws" chuẩn bị có chuyến làm khách khó khăn đến sân Tottenham vào tối 2/1 thuộc vòng 24 Premier League. Sân nhà của Spurs luôn được coi là khắc tinh của Guardiola.

Minh Nghi

