'Bom tấn' giá 60 triệu bảng trước nguy cơ rời Man City

Omar Marmoush thu hút sự chú ý từ nhiều câu lạc bộ, trong bối cảnh tương lai tại Etihad không chắc chắn.

Marmoush chưa đáp ứng kỳ vọng tại Man City.

Theo AS, các đội bóng như Galatasaray, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid và AC Milan đều đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo người Ai Cập tại Manchester City.

Nhiều dấu hiệu cho thấy Marmoush có thể rời Etihad, khi Pep Guardiola ít trao thời gian thi đấu cho cầu thủ 26 tuổi. Từ năm ngoái, Marmoush chủ yếu ngồi dự bị cho Erling Haaland và chỉ được ra sân gần đây do lịch thi đấu dày đặc.

Marmoush gia nhập Man City từ Eintracht Frankfurt hồi tháng 1/2025 với giá khoảng 60 triệu bảng, ký hợp đồng đến năm 2029. Mùa này, anh gặp khó khăn về thời lượng thi đấu do cạnh tranh vị trí, đặc biệt sau khi Man City chiêu mộ thêm Antoine Semenyo từ Bournemouth.

Man City được cho là cân nhắc bán Marmoush, trong bối cảnh cầu thủ nhận nhiều liên hệ từ Tottenham, Aston Villa hay các đội Thổ Nhĩ Kỳ như Fenerbahçe và Galatasaray.

Cá nhân Marmoush chưa muốn ra đi và vừa gây ấn tượng trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Wolves hôm 24/1. Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về thượng tầng đội bóng.

