Sự thật vụ Newcastle sắp bị bán

  • Thứ tư, 25/3/2026 17:08 (GMT+7)
Bóng đá châu Âu dậy sóng với thông tin Newcastle United sắp bị các ông chủ từ Saudi Arabia thanh lý với giá 1 tỷ bảng.

Newcastle dần lấy lại vị thế tại nước Anh.

Tuyên bố gây chú ý đến từ nhà báo Richard Keys của beIN Sports. Ông cho biết PIF "tìm cách thoái vốn" và nhận được sự quan tâm từ một số đối tác.

Theo Keys, phía Saudi Arabia định giá "Chích chòe" ở mức 1 tỷ bảng dù con số hợp lý hơn có thể chỉ khoảng 500 triệu bảng. Ông cũng cho rằng dự án của PIF tại đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Chronicle Live khẳng định PIF không có ý định bán CLB. Thay vào đó, họ vẫn xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Đây được xem là động thái dập tắt tin đồn, đồng thời củng cố niềm tin cho người hâm mộ.

Kể từ khi hoàn tất thương vụ mua lại Newcastle năm 2021 với giá 305 triệu bảng, PIF nắm 80% cổ phần và đầu tư mạnh mẽ vào đội hình. Thành quả bước đầu xuất hiện khi đội bóng trở lại Champions League và dần khẳng định vị thế tại Premier League.

Với nền tảng tài chính vững chắc và chiến lược rõ ràng, Newcastle rõ ràng chưa có lý do để dừng lại, bất chấp những tin đồn bên ngoài.

Mùa này, Newcastle thi đấu không quá thành công. Hiện CLB đứng thứ 12 ở Premier League, cách vị trí có suất dự cúp châu Âu 6 điểm.

Chelsea mang 'bom xịt' đổi Woltemade

Đội bóng thành London nhắm đến tiền đạo người Đức Nick Woltemade, hiện thuộc biên chế Newcastle United.

36:2189 hôm qua

Trận cầu hỗn loạn ở Premier League

Tối 22/3, Sunderland đả bại Newcastle United với tỷ số 2-1 thuộc vòng 31 Premier League trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

21:46 22/3/2026

Cú lừa phạt đền của Yamal khiến Newcastle sập bẫy

Sự phối hợp tinh tế giữa các cầu thủ Barcelona giúp Lamine Yamal thực hiện hai quả phạt đền quan trọng trước Newcastle.

12:00 20/3/2026

Highlights Chelsea 0-1 Newcastle United Rạng sáng 15/3 trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại tối thiểu trước Newcastle United ở vòng 30 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Newcastle PIF Chronicle Live Richard Keys David Hopkinson

    Đọc tiếp

    Thoi quen cua gia dinh Messi hinh anh

    Thói quen của gia đình Messi

    30 phút trước 18:00 25/3/2026

    0

    Trong căn biệt thự tại Miami, vợ chồng Lionel Messi biến niềm đam mê xếp mô hình Lego thành một "bảo tàng" gia đình độc đáo.

    Tam biet, Salah hinh anh

    Tạm biệt, Salah

    30 phút trước 18:00 25/3/2026

    0

    Mohamed Salah chuẩn bị chia tay Liverpool sau 9 năm, để lại di sản của một biểu tượng lớn bậc nhất trong lịch sử CLB.

    MU chot 3 cai ten thay Casemiro hinh anh

    MU chốt 3 cái tên thay Casemiro

    59 phút trước 17:31 25/3/2026

    0

    MU xác định rõ ưu tiên nâng cấp tuyến giữa trong bối cảnh Casemiro sẽ chia tay sân Old Trafford trong hè 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

