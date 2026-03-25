Sự thật vụ Newcastle sắp bị bán

Bóng đá châu Âu dậy sóng với thông tin Newcastle United sắp bị các ông chủ từ Saudi Arabia thanh lý với giá 1 tỷ bảng.

Newcastle dần lấy lại vị thế tại nước Anh.

Tuyên bố gây chú ý đến từ nhà báo Richard Keys của beIN Sports. Ông cho biết PIF "tìm cách thoái vốn" và nhận được sự quan tâm từ một số đối tác.

Theo Keys, phía Saudi Arabia định giá "Chích chòe" ở mức 1 tỷ bảng dù con số hợp lý hơn có thể chỉ khoảng 500 triệu bảng. Ông cũng cho rằng dự án của PIF tại đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Chronicle Live khẳng định PIF không có ý định bán CLB. Thay vào đó, họ vẫn xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Đây được xem là động thái dập tắt tin đồn, đồng thời củng cố niềm tin cho người hâm mộ.

Kể từ khi hoàn tất thương vụ mua lại Newcastle năm 2021 với giá 305 triệu bảng, PIF nắm 80% cổ phần và đầu tư mạnh mẽ vào đội hình. Thành quả bước đầu xuất hiện khi đội bóng trở lại Champions League và dần khẳng định vị thế tại Premier League.

Với nền tảng tài chính vững chắc và chiến lược rõ ràng, Newcastle rõ ràng chưa có lý do để dừng lại, bất chấp những tin đồn bên ngoài.

Mùa này, Newcastle thi đấu không quá thành công. Hiện CLB đứng thứ 12 ở Premier League, cách vị trí có suất dự cúp châu Âu 6 điểm.

Highlights Chelsea 0-1 Newcastle United Rạng sáng 15/3 trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại tối thiểu trước Newcastle United ở vòng 30 Premier League.

