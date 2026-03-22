Trận cầu hỗn loạn ở Premier League

Tối 22/3, Sunderland đả bại Newcastle United với tỷ số 2-1 thuộc vòng 31 Premier League trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

Cổ động viên hai đội đụng độ nhau từ bên ngoài sân cho tới trong khán đài.

Trận derby vùng Đông Bắc giữa Newcastle và Sunderland tại sân St James' Park bị phủ bóng bởi bạo lực bên ngoài sân và sự cố phân biệt chủng tộc trong trận, khiến không khí bóng đá trở nên căng thẳng chưa từng có.

Trước giờ bóng lăn, các cuộc đụng độ nổ ra giữa CĐV hai đội. Nhiều chai lọ bị ném, buộc cảnh sát phải can thiệp để giải tán đám đông. Xe buýt chở Sunderland thậm chí bị nứt kính chắn gió khi tiến vào sân. Cảnh sát địa phương xác nhận thực hiện một vụ bắt giữ và tăng cường lực lượng an ninh trên toàn khu vực trung tâm thành phố.

Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi một CĐV bị thương, chảy máu vùng đầu sau vụ hỗn loạn gần ga tàu và khu vực Strawberry Place. Lực lượng y tế phải nhanh chóng tiếp cận hiện trường giữa đám đông hỗn loạn.

Trên sân, trận đấu tiếp tục bị gián đoạn đầu hiệp hai sau khi hậu vệ Lutsharel Geertruida của Sunderland trở thành mục tiêu của những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ khán đài. Trọng tài Anthony Taylor lập tức tạm dừng trận đấu gần 5 phút để xử lý, tuân theo quy trình chống phân biệt đối xử của giải đấu.

Trận đấu diễn ra kịch tính tới phút cuối.

Ban tổ chức Premier League khẳng định sẽ điều tra toàn diện sự việc, đồng thời nhấn mạnh thông điệp "không có chỗ cho phân biệt chủng tộc trong bóng đá". Cả hai CLB cũng cam kết phối hợp làm rõ vụ việc.

Về chuyên môn, trận đấu diễn ra kịch tính. Anthony Gordon mở tỷ số sớm cho Newcastle. Tuy nhiên, Sunderland lội ngược dòng ngoạn mục. Sau khi Chemsdine Talbi gỡ hòa đầu hiệp hai, Brian Brobbey ấn định chiến thắng 2-1 cho "Mèo đen" đúng phút 90.

Kết quả giúp Sunderland hoàn tất cú đúp chiến thắng trước đối thủ cùng vùng lần đầu kể từ mùa 2014/15, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại trước Newcastle lên 11 trận, dài nhất trong lịch sử đối đầu. Sau 31 vòng, Sunderland vượt qua chính Newcastle để chiếm vị trí thứ 11, hơn đối thủ đúng 1 điểm.

Tuy nhiên, những hình ảnh xấu xí cả trong và ngoài sân làm lu mờ hoàn toàn ý nghĩa của trận cầu được chờ đợi.

