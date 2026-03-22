Premier League có 7 đại diện ở Champions League?

  • Chủ nhật, 22/3/2026 06:13 (GMT+7)
UEFA xác nhận Premier League có thể góp mặt tới 7 đại diện tại Champions League mùa 2026/27 nếu các điều kiện đặc biệt xảy ra.

MU đang là một trong số 4 đội có khả năng cao dự Champions League mùa tới.

Dù trải qua vòng 1/8 Champions League không như kỳ vọng, bóng đá Anh vẫn đứng trước khả năng lập kỷ lục về số đội dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. UEFA xác nhận Premier League có thể có tới 7 đại diện góp mặt ở mùa 2026/27.

Ở mùa giải hiện tại, Manchester City, Chelsea, Tottenham và Newcastle đều đã bị loại sớm. Chỉ còn Arsenal và Liverpool tiến vào tứ kết. Tuy nhiên, Premier League gần như chắc chắn giành thêm một suất dự Champions League nhờ hệ số UEFA cao nhất, thông qua cơ chế "European Performance Spot (EPS)".

Theo đó, ngoài 4 đội dẫn đầu, vị trí thứ 5 tại Premier League nhiều khả năng cũng sẽ có vé dự Champions League. Đây là kịch bản gần như chắc chắn trong bối cảnh các đại diện Anh vẫn duy trì thành tích tốt tại Europa League và Conference League.

Tuy nhiên, số suất có thể tăng lên 7 nếu các yếu tố đặc biệt đồng thời xảy ra. Cụ thể, nếu Aston Villa vô địch Europa League, họ sẽ giành quyền dự Champions League. Tương tự, nếu Liverpool đăng quang Champions League, họ cũng chắc suất góp mặt.

Điều đáng chú ý nằm ở thứ hạng quốc nội của hai đội này. Nếu Liverpool và Aston Villa cùng vô địch châu Âu nhưng chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ 5 và 6, suất bổ sung sẽ được trao cho đội xếp thứ 7. Khi đó, Premier League sẽ có tổng cộng 7 đội dự Champions League.

UEFA đã xác nhận rõ kịch bản này trong điều lệ giải đấu. Điều đó biến cuộc đua top 7 tại Premier League trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Trong bối cảnh điểm số giữa các đội bám đuổi rất sít sao, nhiều CLB như Brentford, Everton hay Brighton hoàn toàn có thể nuôi hy vọng tạo nên bước đột phá lịch sử.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

