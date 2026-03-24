Chelsea mang 'bom xịt' đổi Woltemade

Đội bóng thành London nhắm đến tiền đạo người Đức Nick Woltemade, hiện thuộc biên chế Newcastle United.

Theo Daily Mail, Chelsea đang cân nhắc một thỏa thuận trao đổi cầu thủ, tận dụng sự quan tâm của Newcastle dành cho Liam Delap để mở đường đàm phán.

Ban lãnh đạo "The Blues" được cho là đã hết kiên nhẫn với Delap, khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của cựu tiền đạo Ipswich. Đến nay, chân sút 23 tuổi mới ghi vỏn vẹn một bàn tại Ngoại hạng Anh, đi kèm với đó là hàng loạt chấn thương cùng những pha xử lý mang đến nỗi thất vọng lớn.

Trong khi đó, Woltemade, người gia nhập Newcastle từ Stuttgart với mức phí khoảng 75 triệu euro, chưa thực sự tìm được vai trò phù hợp trong hệ thống chiến thuật của đội bóng vùng Đông Bắc.

Woltemade nằm trong tầm ngắm Chelsea.

Việc bị kéo lùi xuống chơi ở vị trí sáng tạo khiến anh không thể phát huy tối đa khả năng săn bàn. Dù vậy, cầu thủ 24 tuổi vẫn để lại dấu ấn với 7 bàn thắng và 3 kiến tạo mùa này, con số đủ để Chelsea tin rằng anh có thể bùng nổ nếu được sử dụng đúng vị trí tiền đạo cắm.

Tại Stamford Bridge, Woltemade được xem là mảnh ghép lý tưởng để hoàn thiện hàng công trẻ trung bên cạnh những cái tên như Cole Palmer hay Joao Pedro. Ban huấn luyện tin rằng khả năng dứt điểm cùng thể hình vượt trội của anh sẽ mang lại phương án tấn công đa dạng hơn.

Tuy nhiên, hợp đồng dài hạn của Woltemade với Newcastle đến năm 2031 khiến thương vụ này đòi hỏi sự linh hoạt, đặc biệt là phương án trao đổi Delap kèm theo khoản phí bổ sung.

