Salah thất thần

  • Thứ tư, 15/4/2026 09:06 (GMT+7)
Tiền đạo Mohamed Salah thất vọng khi chứng kiến Liverpool bị loại ở trận đấu cuối cùng của anh tại Anfield trong khuôn khổ Champions League.

Salah lộ vẻ buồn bã khi Liverpool thua PSG với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận tứ kết, qua đó dừng bước ở vòng 8 đội mạnh nhất.
Ở trận lượt về tại sân Anfield rạng sáng 15/4, Salah ngồi dự bị cho bộ đôi Alexander Isak và Hugo Ekitike. Sau khi Ekitike dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 31, Salah mới được HLV Arne Slot tin dùng.
Trong khoảng một giờ thi đấu, Salah không thể ghi bàn hay kiến tạo, dù tạo ra 4 cơ hội cho đồng đội. Trước hàng thủ kín kẽ của PSG, anh không có nhiều đất diễn.
Ngôi sao sinh năm 1992 để lại một số tình huống gây thất vọng khi xử lý hỏng và làm mất bóng. Trang Goal chấm Salah 6 điểm cho màn trình diễn này. Ở lượt đi trên đất Pháp, Salah thậm chí phải ngồi dự bị cả trận.
Hôm 11/4, Salah vừa ghi bàn vào lưới Fulham ở vòng 32 Premier League. Dù vậy, anh không còn là "điểm nổ" đáng sợ của Liverpool như những mùa giải trước.
Trên sân, Salah vẫn nỗ lực di chuyển, phối hợp và dứt điểm, nhưng vấn đề nằm ở độ hiệu quả. Những cú sút thiếu chính xác, các pha xử lý chậm nhịp và sự suy giảm tốc độ khiến anh không còn tạo đột biến.

Quyết định chia tay Liverpool vào cuối mùa cũng khiến vai trò của Salah tại sân Anfield giảm dần, khi HLV Slot ưu tiên kết hợp cặp tiền đạo Isak và Ekitike.
HLV Simeone làm nên lịch sử

HLV Diego Simeone tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại tại Atletico Madrid khi lập cột mốc lịch sử sau khi loại Barcelona ở tứ kết Champions League.

Cái kết đau đớn cho Barcelona

Barcelona chơi một trận giàu cảm xúc và kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm, nhưng Atletico mới là đội biết cách kết liễu bằng những chi tiết nhỏ nhất.

Duy Luân

