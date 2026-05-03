Hạ Liverpool, MU có vé dự Champions League mùa tới

Đêm 3/5, Manchester United đánh bại Liverpool 3-2 trên sân nhà ở vòng 35 Premier League.

Lần đầu tiên sau tròn một thập kỷ, Manchester United mới lại thắng Liverpool hai lần trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

3 điểm trên sân nhà giúp "Quỷ đỏ" chính thức có vé dự Champions League mùa giải 2026/27 mà không cần bận tâm đến kết quả những trận đấu còn lại. Thầy trò Michael Carrick vững vàng ở vị trí thứ 3 với 64 điểm, hơn đội đứng thứ 6 đến 12 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng.

Trong khi đó, Liverpool giậm chân ở vị trí thứ 4 với 58 điểm. "Lữ đoàn đỏ" vẫn sáng cửa kết thúc mùa giải trong top 5, do đang hơn đội đứng thứ 6, Bournemouth đến 6 điểm.

Manchester United thắng nghẹt thở trước Liverpool.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, United đã tràn lên tấn công đầy chủ động. Thành quả đến sớm khi Matheus Cunha mở tỷ số sau một tình huống dứt điểm có phần may mắn bằng chân trái, bóng chạm Alexis Mac Allister, đổi hướng khiến thủ môn bó tay.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi đồng hồ điểm phút 14, cách biệt đã được nhân đôi. Sau nỗ lực cứu thua đầu tiên của Freddie Woodman, Benjamin Sesko đã có mặt đúng lúc để tận dụng tình huống bóng bật ra, đưa bóng từ từ lăn qua vạch vôi trong sự phấn khích của khán giả nhà. Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử derby nước Anh, MU ghi 2 bàn vào lưới đại kình địch khi trận đấu chưa bước sang phút 15.

Sesko ghi bàn thứ 11 tại Ngoại hạng Anh.

Tưởng chừng chủ nhà sẽ có trận thắng nhẹ nhưng bất ngờ xảy ra sau giờ nghỉ. Tận dụng sai lầm mất bóng của Amad Diallo, Dominik Szoboszlai thực hiện cú bứt tốc ngoạn mục từ giữa sân trước khi dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số. Chỉ 10 phút sau, sai lầm tiếp theo của thủ thành Senne Lammens đã biếu không cho Liverpool cơ hội gỡ hòa, giúp Cody Gakpo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Vào thời điểm khó khăn, bản lĩnh của MU đã trỗi dậy đúng lúc. Từ quả tạt của Luke Shaw, bóng đến chân Kobbie Mainoo sau pha phá bóng không dứt khoát của Mac Allister. Tiền vệ trẻ này đã tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc dưới khung thành, khiến khán đài Old Trafford vỡ òa cảm xúc. Một trận Derby nước Anh mãn nhãn, nơi bản sắc của MU dưới thời Michael Carrick đã được khắc họa rõ nét hơn bao giờ hết.

Danh sách cầu thủ ra sân của 2 CLB.

