Mata gây kinh ngạc ở tuổi 38

Tiền vệ kỳ cựu Juan Mata vẫn khiến người hâm mộ thán phục với một mùa giải rực rỡ trong màu áo Western Sydney Wanderers tại A-League.

Khi mùa giải 2025/26 khép lại, tiền vệ người Tây Ban Nha để lại dấu ấn đậm nét, góp phần tạo nên một trong những chiến dịch cá nhân ấn tượng nhất lịch sử giải đấu.

Với 5 bàn thắng và 13 pha kiến tạo, Mata tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao từng thi đấu đỉnh cao tại châu Âu. Ở tuổi 38, anh vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc theo thời gian. Đáng chú ý, 13 đường kiến tạo của Mata là thành tích cao thứ ba trong một mùa giải A-League, đủ để khẳng định vai trò “nhạc trưởng” của cựu sao MU.

Ngoài ra, Mata còn 6 lần được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận, cùng điểm số trung bình 7,69 theo thống kê từ FotMob, minh chứng cho sự ổn định xuyên suốt mùa giải. Đây cũng được xem là mùa giải có đóng góp bàn thắng nhiều nhất của anh kể từ giai đoạn đỉnh cao 2015/16 trong màu áo MU.

Bên cạnh những con số chuyên môn, Mata còn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ khi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại Melbourne. Sự chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu và phong thái điềm đạm của anh đã trở thành hình mẫu cho các cầu thủ trẻ.

Trong bối cảnh nhiều ngôi sao đã giải nghệ hoặc sa sút ở độ tuổi này, Mata vẫn thi đấu thăng hoa, như “rượu vang hảo hạng càng để lâu càng ngon”.

