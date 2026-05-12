Cú sốc với tuyển Brazil

Tuyển Brazil chịu tổn thất lớn trước World Cup 2026 khi tài năng trẻ Estevao chính thức lỡ hẹn với giải đấu do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn.

Estevao lỡ hẹn với World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận tiền đạo 19 tuổi không có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ được HLV Carlo Ancelotti gửi lên FIFA. Dù nỗ lực chạy đua với thời gian, Estevao không bình phục kịp để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngôi sao Chelsea dính chấn thương trong trận thua MU 0-1 ở Premier League hôm 19/4. Trong pha bứt tốc bên cánh phải, Estevao tiếp đất lỗi và lập tức ôm chân đau đớn trước khi rời sân tập tễnh. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị rách cơ đùi phải và cần thời gian dài để hồi phục.

Trước nguy cơ lỡ World Cup, cầu thủ trưởng thành từ học viện Palmeiras từ chối phẫu thuật, lựa chọn phương pháp điều trị tại Brazil với hy vọng kịp trở lại. Tuy nhiên, tiến trình hồi phục diễn ra chậm hơn dự kiến và đội ngũ y tế cuối cùng khuyên ban huấn luyện không nên mạo hiểm điền tên anh vào danh sách đăng ký sơ bộ.

Việc Estevao vắng mặt là cú sốc lớn với Brazil. Dưới thời Carlo Ancelotti, tài năng trẻ này nổi lên như một trong những mũi nhọn đáng kỳ vọng nhất của Selecao. Trước khi chấn thương, anh ghi 5 bàn cho tuyển quốc gia và có mùa giải ấn tượng cấp CLB với 8 bàn thắng cùng 3 kiến tạo sau 36 trận.

Khả năng tạo đột biến, tốc độ và kỹ thuật giúp Estevao được xem là "viên ngọc mới" của bóng đá Brazil. Vì vậy, việc không thể góp mặt tại World Cup 2026 là cú đánh mạnh vào tham vọng của cả cầu thủ lẫn Selecao.