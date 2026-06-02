Nguyễn Filip: 'Cảm ơn đặc biệt những người ghét tôi'

Dòng trạng thái mới nhất trên trang cá nhân của thủ môn Nguyễn Filip gây chú ý với giới chuyên môn và người hâm mộ.

Dòng trạng thái của Nguyễn Filip sáng 2/6. Ảnh: FBNV.

Sáng 2/6, Nguyễn Filip bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tổng kết hành trình 3 năm tại Việt Nam. Thủ môn này thừa nhận những gì đạt được cùng CLB Công an Hà Nội là “vượt ngoài kỳ vọng” so với thời điểm mới đặt chân đến đây

Không chỉ gửi lời cảm ơn tới CLB và người hâm mộ, Filip còn nhắc đến cả những hoài nghi từng bủa vây anh. “Tôi xin chân thành cảm ơn CLB và người hâm mộ vì cơ hội và sự ủng hộ tuyệt vời. Cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người ghét tôi. Những lời chỉ trích và hoài nghi chính là động lực thúc đẩy tôi tiến bộ mỗi ngày để chạm tay vào các danh hiệu này”, anh chia sẻ.

Dòng trạng thái của Filip nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi anh nhắc tới những người chỉ trích và hoài nghi mình. Trong 3 năm qua, anh nhiều lần bị “ném đá” về phong độ và năng lực, điển hình là trận thua 1-2 trước Bắc Kinh Quốc An tại vòng bảng AFC Champions League Two trên sân khách. Thủ môn sinh năm 1992 có hai tình huống xử lý thiếu an toàn, khiến đội nhà đánh mất lợi thế và để thua ngược.

Ngoài ra, phát biểu “sẵn sàng đón nhận thử thách mới” của Filip khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tương lai của anh. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, thủ thành 34 tuổi nằm trong kế hoạch giữ chân của CLB Công an Hà Nội. Tuy nhiên, hai bên hiện chưa đạt được tiếng nói chung trong các điều khoản gia hạn.

Nguyễn Filip gia nhập đội bóng ngành công an từ mùa 2023/24 theo bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Anh nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột, góp công lớn vào chuỗi thành tích ấn tượng của đội bóng này như Cúp Quốc gia 2024/25, Siêu cúp Quốc gia 2025 và chức vô địch V.League 2025/26.

Bên cạnh đó, Filip cũng hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch và thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. V.League 2025/26, Nguyễn Filip ra sân 22 trận, giữ sạch lưới 7 lần.