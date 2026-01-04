Filip Nguyễn chứng minh giá trị bản thân

Trở lại khung gỗ ở thời điểm không ai ngờ đến, Filip Nguyễn để lại dấu ấn đậm nét với hàng loạt pha cứu thua quan trọng trước đội tuyển Malaysia.

Trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Malaysia trên sân Thiên Trường thuộc vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3, cái tên gây chú ý không chỉ nằm ở hàng công, mà còn đến từ khung gỗ. Filip Nguyễn, người không được nhắc đến nhiều trước trận, bất ngờ xuất hiện trong đội hình xuất phát và ngay lập tức tạo dấu ấn bằng một màn trình diễn chắc chắn.

Ngay từ hiệp một, thủ môn mang hai dòng máu Việt - Czech cho thấy sự tập trung cao độ. Khi Việt Nam đang dẫn trước 1-0, Malaysia có cơ hội rõ rệt để gỡ hòa với tình huống Faisal Halim thoát xuống đối mặt.

Filip Nguyễn băng ra hợp lý, buộc đối phương phải xử lý nhanh và khiến cú lốp bóng sau đó đi chệch khung thành. Dù không trực tiếp chạm bóng, cách anh khép góc đã góp phần khiến cơ hội trôi qua.

Không lâu sau, Filip Nguyễn tiếp tục chứng tỏ phản xạ khi đổ người cản phá cú dứt điểm của Stuart Wilkin. Pha cứu thua hết sức quan trọng trong bối cảnh Malaysia bắt đầu gia tăng sức ép, và nếu bàn gỡ đến sớm, thế trận có thể đã rẽ sang hướng khác.

Sang hiệp hai, khi Việt Nam đang dẫn 1-0, thủ môn sinh năm 1992 lại một lần nữa lên tiếng. Phút 50, từ quả phạt góc của Faisal Halim, Harith Haiqal bật cao đánh đầu ở cự ly gần. Filip Nguyễn phản xạ nhanh, tung người đẩy bóng qua xà trong gang tấc. Đây là tình huống khó, đòi hỏi sự tập trung và kỹ năng xử lý ở mức cao.

Những pha cứu thua liên tiếp của Filip Nguyễn giúp Việt Nam đứng vững trước khi Xuân Son bùng nổ với cú đúp chỉ ít phút sau đó. Khi hàng công tạo khác biệt, vai trò của người gác đền càng trở nên rõ ràng: giữ vững nền tảng cho chiến thắng.

Bàn thua duy nhất của Filip Nguyễn đến từ chấm phạt đền ở phút 77, tình huống mà thủ môn này không có nhiều cơ hội cản phá. Ngoài khoảnh khắc đó, anh gần như không mắc sai lầm nào, duy trì sự ổn định trong suốt 90 phút.

Sự trở lại của Filip Nguyễn không chỉ mang yếu tố bất ngờ về mặt nhân sự, mà còn mang lại giá trị thực tế. Trong một trận đấu mà Malaysia có những thời điểm gây sức ép đáng kể, chính những pha cứu thua của anh đã giúp tuyển Việt Nam duy trì thế chủ động.

Màn trình diễn tại Thiên Trường và số điểm 8.2 sau trận có thể xem là lời khẳng định cho vị trí của Filip Nguyễn trong khung gỗ tuyển Việt Nam. Khi đội bóng hướng tới những mục tiêu lớn hơn, sự ổn định ở vị trí thủ môn là điều không thể thiếu, và Filip Nguyễn đã sẵn sàng cho vai trò đó.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.