Baleba rớt giá thê thảm

MU được cho là đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

MU có thể chiêu mộ Baleba với giá khoảng 50 triệu bảng.

Theo Sky Sports, Baleba tiếp tục là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu của MU. Đội chủ sân Old Trafford muốn hoàn tất thương vụ trước thềm World Cup 2026, bất chấp Baleba và tuyển Cameroon không góp mặt tại giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Mùa 2024/25, Baleba gây ấn tượng mạnh trong màu áo Brighton, khiến đội bóng miền Nam nước Anh tự tin định giá cầu thủ ở mức khoảng 115 triệu bảng. Tuy nhiên, phong độ của tiền vệ 22 tuổi sa sút đáng kể trong mùa giải vừa qua.

Do đó, truyền thông Anh cho biết MU có thể chốt thương vụ với mức phí chỉ khoảng 50 triệu bảng. Đây được xem là con số hợp lý cho một cầu thủ giàu tiềm năng nhưng chưa duy trì được sự ổn định trước áp lực.

Những con số thống kê cho thấy sự chững lại rõ rệt. Mùa trước, Baleba trung bình có 34 đường chuyền, thắng 6 pha tranh chấp và thực hiện 6 lần thu hồi bóng mỗi trận tại Premier League. Mùa này, mọi thông số giảm mạnh. Anh chỉ còn trung bình 20 đường chuyền, 3 pha tranh chấp và 3 lần thu hồi bóng mỗi trận.

Dù vậy, màn trình diễn của Baleba cải thiện đáng kể trong giai đoạn cuối mùa. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng cầu thủ người Cameroon đang chuẩn bị cho một vụ chuyển nhượng lớn trong hè năm nay.

Tại Old Trafford, Baleba được đánh giá là phương án kế thừa lâu dài cho Casemiro ở tuyến giữa. Với nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và tiềm năng phát triển lớn, tiền vệ người Cameroon được xem là mảnh ghép phù hợp cho kế hoạch tái thiết của MU.