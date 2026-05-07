Tân binh đầu tiên của MU dần lộ diện

Khi khả năng chiêu mộ Sandro Tonali gần như khép lại, MU lập tức tăng tốc với phương án Carlos Baleba để nâng cấp tuyến giữa.

Baleba là ưu tiên hàng đầu của MU.

MU được cho là khó hoàn tất thương vụ Tonali khi Newcastle kiên quyết giữ chân tiền vệ người Italy bằng mọi giá. Trong bối cảnh đó, "Quỷ đỏ" buộc phải chuyển hướng sang Baleba. Đây là phương án thực tế hơn cho cuộc tái thiết tuyến giữa.

Theo truyền thông Anh, Tonali là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch dài hạn của Newcastle. Ban lãnh đạo đội chủ sân St James' Park không chỉ từ chối ý định bán ngôi sao 25 tuổi, mà còn không muốn tiếp sức cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp như MU.

Động thái của "Chích chòe" khiến thương vụ rơi vào ngõ cụt, đặc biệt khi mức phí chuyển nhượng có thể vượt xa ngân sách mà đội bóng thành Manchester dự kiến dành cho một tiền vệ.

Dù vậy, MU không mất nhiều thời gian để chuẩn bị phương án thay thế. Baleba của Brighton nổi lên như mục tiêu hàng đầu tại Old Trafford. Đội bóng áo đỏ được cho là đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ người Cameroon từ trước. Các tuyển trạch viên MU cũng theo dõi Baleba suốt thời gian qua và đánh giá anh là phương án phù hợp để thay thế Casemiro.

Ở tuổi 22, Baleba gây ấn tượng nhờ nguồn năng lượng dồi dào, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng kinh nghiệm thi đấu tại Premier League. Đây là yếu tố quan trọng giúp MU hạn chế rủi ro so với việc đầu tư vào các cầu thủ từ nước ngoài. Tuy nhiên, Brighton nổi tiếng cứng rắn trên bàn đàm phán và yêu cầu mức giá lên tới 80 triệu bảng cho Baleba.

Ngoài Baleba, MU theo sát nhiều mục tiêu khác như Ederson của Atalanta, Elliot Anderson hay Adam Wharton. Tuy nhiên, Baleba trở thành ưu tiên số một trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford trước mùa giải mới.