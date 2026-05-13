Bài tập lạ của PSG để đấu Arsenal

PSG có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận chung kết Champions League gặp Arsenal tại Budapest vào ngày 30/5.

PSG có bài tập riêng cho trận gặp Arsenal. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Anh, đội bóng nước Pháp đã áp dụng những bài tập mang phong cách rugby nhằm đối phó với các tình huống cố định vốn là “vũ khí” sở trường của đại diện Premier League.

Trong các buổi tập gần đây, ban huấn luyện PSG sử dụng những tấm đệm va chạm thường thấy trong rugby để mô phỏng các pha tranh chấp quyết liệt trong vùng cấm. Các thủ môn của đội phải liên tục lao vào nhau, chịu va đập mạnh khi băng ra bắt bóng hoặc cản phá những pha dứt điểm từ các tình huống phạt góc.

Việc thay đổi giáo án tập luyện cho thấy HLV Luis Enrique đặc biệt quan tâm đến khả năng dàn xếp, gây áp lực và tận dụng bóng chết của Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta đã ghi tới 21 bàn từ các tình huống cố định tại Premier League mùa này và được xem là một trong những CLB nguy hiểm nhất châu Âu ở khía cạnh đó.

Các thủ môn PSG tập va chạm với đệm.

Tuy nhiên, Arsenal cũng gây nhiều tranh cãi vì cách tổ chức tranh chấp trong vùng cấm. Ở trận gặp West Ham hôm 10/5, nhiều cầu thủ “Pháo thủ” bị chỉ trích vì liên tục kéo người và khóa tay đối phương trong các pha bóng cố định.

Tình huống gây tranh cãi nhất đến ở phút bù giờ khi bàn thắng của Callum Wilson không được công nhận sau khi trọng tài Chris Kavanagh xác định Pablo đã cản trở thủ môn David Raya trong pha lao ra bắt bóng.

Quyết định này tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội tại Anh, đặc biệt khi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng. Dù vậy, thực tế cho thấy việc dùng tiểu xảo và tranh chấp mạnh tay ở các tình huống "bóng chết" đang ngày càng phổ biến tại Premier League.

Không riêng PSG, nhiều đội bóng đã tìm cách thích nghi. Trước đó, HLV Fabian Hurzeler của Brighton thậm chí còn mời một võ sĩ MMA tới hướng dẫn cầu thủ cách chống va chạm và thoát kèm người.

Với Enrique, việc học hỏi từ rugby không phải điều mới mẻ. Nhà cầm quân 56 tuổi từng nhiều lần áp dụng tư duy của môn thể thao này vào bóng đá. Ông thường chọn quan sát hiệp một từ khán đài để có góc nhìn chiến thuật rõ hơn, đồng thời khuyến khích các học trò sử dụng những đường chuyền dài đưa bóng ra biên nhằm chiếm ưu thế vị trí và tổ chức pressing.

Nếu đánh bại Arsenal, PSG sẽ tạo nên lịch sử khi giành 2 danh hiệu Champions League liên tiếp.

