Barcelona đứt mạch thăng hoa.

Chuỗi trận thắng liên tiếp của Barcelona tại La Liga mùa này khép lại sau thất bại bất ngờ 0-1 trước Deportivo Alaves trên sân Mendizorroza rạng sáng 14/5.

Sau khi đăng quang sớm ở vòng đấu trước, HLV Hansi Flick của Barcelona quyết định thực hiện tới tám sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Điều đó khiến đội khách nhập cuộc thiếu gắn kết và nhanh chóng gặp khó trước tinh thần quyết tâm của Alaves, đội bóng đang rất cần điểm để thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”.

Ngay phút đầu tiên, Ibrahim Diabate khiến hàng thủ Barca chao đảo bằng pha dứt điểm nguy hiểm. Trong khi đó, Barcelona cũng tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý, nhưng sự thiếu sắc bén của các chân sút khiến trận đấu diễn ra khá bế tắc. Sau gần 30 phút đầu tiên, cả hai đội tung ra tổng cộng 9 cú sút nhưng không có nổi một pha dứt điểm trúng đích.

Trên hàng công, bộ đôi Robert Lewandowski và Marcus Rashford thi đấu mờ nhạt, khiến Barcelona gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà. Phần lớn thời gian, bóng chỉ luẩn quẩn ở khu vực giữa sân, làm giảm đáng kể chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Rashford chơi mờ nhạt trước Alaves. Ảnh: Reuters.

Trong thế trận giằng co ấy, Alaves bất ngờ tìm được bàn thắng khai thông bế tắc ngay trước giờ nghỉ. Phút 45, Ibrahim Diabate tận dụng khoảng trống sau khi vượt qua Marc Bernal trước khi tung cú volley đẹp mắt đánh bại thủ thành Wojciech Szczesny, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, Alaves chủ động lùi sâu với hệ thống phòng ngự năm người nhằm bảo toàn lợi thế. Dù Barcelona kiểm soát bóng vượt trội và liên tục dồn ép trong khoảng 15 phút cuối trận, đội khách vẫn hoàn toàn bất lực trước hàng thủ kín kẽ của đối phương.

Thủ môn Szczesny còn phải thêm một lần trổ tài cứu thua trước cú đánh đầu hiểm hóc của Diabate để ngăn Barcelona nhận thêm bàn thua. Tuy nhiên, những nỗ lực muộn màng của đội khách không đủ giúp họ tránh khỏi thất bại đầu tiên sau chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp tại La Liga.

Với chiến thắng đầy bất ngờ này, Alaves lần đầu đánh bại Barcelona sau 8 năm và 18 lần đối đầu.

