Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Viễn cảnh Arteta bị Arsenal sa thải

  • Thứ sáu, 15/5/2026 06:45 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Cựu hậu vệ Joleon Lescott khẳng định Mikel Arteta có thể phải rời Arsenal nếu đội bóng thành London tiếp tục trắng tay mùa này.

Arteta có thể bị sa thải nếu Arsenal trắng tay.

Phát biểu trên TNT Sports, Lescott nhận định Arteta chỉ còn 3 trận để cứu chiếc ghế của mình. Khi được hỏi liệu HLV 44 tuổi có nguy cơ mất việc nếu Arsenal không giành được danh hiệu nào, cựu cầu thủ Man City bật cười rồi đáp: "Tôi đồng ý nhưng Arsenal rồi cũng sẽ giành được một danh hiệu".

Hiện Arsenal vẫn đứng đầu Premier League, bỏ cách Man City 2 điểm. Nếu thắng toàn bộ các trận còn lại, "Pháo thủ" sẽ đăng quang. Tuy nhiên, chỉ một cú sảy chân trước Burnley hoặc Crystal Palace cũng có thể khiến Arsenal đánh mất lợi thế vào tay đội bóng của HLV Pep Guardiola.

Không chỉ Premier League, Arsenal còn chuẩn bị trước vào trận đấu lớn nhất mùa giải khi chạm trán đương kim vô địch PSG ở chung kết Champions League tại Budapest vào ngày 30/5. Thế nhưng, đại diện thành London bị đánh giá thấp hơn.

Sức ép dành cho Arteta càng lớn bởi thành tích của ông trong nhiều năm qua chưa đáp ứng kỳ vọng. Kể từ khi dẫn dắt Arsenal, chiến lược gia người Tây Ban Nha mới chỉ giành một danh hiệu duy nhất là FA Cup năm 2020.

Ba mùa gần đây, Arsenal liên tục thất bại trong cuộc đua vô địch Premier League dù nhiều thời điểm nắm lợi thế lớn. Mùa trước, đội chủ sân Emirates tiếp tục về nhì sau Liverpool của Arne Slot.

Trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng, 3 trận còn lại của mùa giải có thể trở thành bước ngoặt quyết định tương lai Arteta tại sân Emirates.

Highlights West Ham 0-1 Arsenal Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Kịch bản hấp dẫn nhất ở cuộc đua vô địch Premier League

Cuộc đua vô địch Premier League mùa giải 2025/26 đang bước vào giai đoạn nghẹt thở khi khoảng cách giữa Arsenal và Man City chỉ còn 2 điểm.

27:1639 hôm qua

Bi kịch gia đình của người hùng Arsenal

Ít ngày sau khi giúp Arsenal đánh bại West Ham 1-0, tiền đạo Leandro Trossard đón nhận biến cố lớn ngoài sân cỏ khi cuộc hôn nhân với vợ Laura Hilven chính thức tan vỡ.

28:1671 hôm qua

Foden cứu hy vọng đua vô địch cho Man City

Phil Foden chơi bùng nổ với hai kiến tạo đẳng cấp giúp Manchester City đánh bại Crystal Palace 3-0, qua đó tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

31:1866 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Arteta Arteta

    Đọc tiếp

    Thu mon PSG duoc treo thuong hinh anh

    Thủ môn PSG được treo thưởng

    2 giờ trước 11:31 15/5/2026

    0

    Thủ môn Matvey Safonov của PSG đang trở thành tâm điểm chú ý trước trận chung kết Champions League với Arsenal vào ngày 30/5.

    Ac mong chan thuong cua Mitoma hinh anh

    Ác mộng chấn thương của Mitoma

    2 giờ trước 11:29 15/5/2026

    0

    Tiền vệ Kaoru Mitoma của tuyển Nhật Bản vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng chấn thương trước khi chuẩn bị tranh tài tại một giải đấu lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý