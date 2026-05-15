Viễn cảnh Arteta bị Arsenal sa thải

Cựu hậu vệ Joleon Lescott khẳng định Mikel Arteta có thể phải rời Arsenal nếu đội bóng thành London tiếp tục trắng tay mùa này.

Phát biểu trên TNT Sports, Lescott nhận định Arteta chỉ còn 3 trận để cứu chiếc ghế của mình. Khi được hỏi liệu HLV 44 tuổi có nguy cơ mất việc nếu Arsenal không giành được danh hiệu nào, cựu cầu thủ Man City bật cười rồi đáp: "Tôi đồng ý nhưng Arsenal rồi cũng sẽ giành được một danh hiệu".

Hiện Arsenal vẫn đứng đầu Premier League, bỏ cách Man City 2 điểm. Nếu thắng toàn bộ các trận còn lại, "Pháo thủ" sẽ đăng quang. Tuy nhiên, chỉ một cú sảy chân trước Burnley hoặc Crystal Palace cũng có thể khiến Arsenal đánh mất lợi thế vào tay đội bóng của HLV Pep Guardiola.

Không chỉ Premier League, Arsenal còn chuẩn bị trước vào trận đấu lớn nhất mùa giải khi chạm trán đương kim vô địch PSG ở chung kết Champions League tại Budapest vào ngày 30/5. Thế nhưng, đại diện thành London bị đánh giá thấp hơn.

Sức ép dành cho Arteta càng lớn bởi thành tích của ông trong nhiều năm qua chưa đáp ứng kỳ vọng. Kể từ khi dẫn dắt Arsenal, chiến lược gia người Tây Ban Nha mới chỉ giành một danh hiệu duy nhất là FA Cup năm 2020.

Ba mùa gần đây, Arsenal liên tục thất bại trong cuộc đua vô địch Premier League dù nhiều thời điểm nắm lợi thế lớn. Mùa trước, đội chủ sân Emirates tiếp tục về nhì sau Liverpool của Arne Slot.

Trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng, 3 trận còn lại của mùa giải có thể trở thành bước ngoặt quyết định tương lai Arteta tại sân Emirates.

Highlights West Ham 0-1 Arsenal Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.

