Bi kịch gia đình của người hùng Arsenal

Ít ngày sau khi giúp Arsenal đánh bại West Ham 1-0, tiền đạo Leandro Trossard đón nhận biến cố lớn ngoài sân cỏ khi cuộc hôn nhân với vợ Laura Hilven chính thức tan vỡ.

Laura Hilven xác nhận cả hai ly thân từ lâu thông qua bài đăng cảm xúc trên Instagram. Người đẹp Bỉ cho biết quyết định chia tay được đưa ra sau nhiều cân nhắc nhằm hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình và 2 con nhỏ.

Cô viết: "Với tình yêu, sự quan tâm và tôn trọng dành cho nhau, chúng tôi đưa ra quyết định khó khăn là chia tay trong hòa bình. Đây không phải lựa chọn dễ dàng. Chúng tôi thực tế sống ly thân một thời gian và cần không gian riêng để giải quyết mọi chuyện một cách kín đáo".

Thông tin xuất hiện không lâu sau khi Laura xóa hàng loạt hình ảnh cưới cùng Trossard trên mạng xã hội. Người hâm mộ cũng phát hiện cô không còn đeo nhẫn cưới từ cuối năm ngoái, làm dấy lên nhiều đồn đoán về rạn nứt tình cảm.

Trossard và Laura bắt đầu hẹn hò từ năm 2012 trước khi kết hôn năm 2019. Trong nhiều năm, Laura thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, trong các chuyến du lịch hay tại sân Emirates để cổ vũ Arsenal.

Dù gặp biến cố gia đình, Trossard vẫn là quân bài quan trọng của Arsenal. Ngôi sao người Bỉ ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal vượt qua West Ham ở vòng 36 Premier League hôm 10/5, qua đó tiến rất gần tới chức vô địch Premier League.

Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.

