Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bi kịch gia đình của người hùng Arsenal

  • Thứ năm, 14/5/2026 09:19 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Ít ngày sau khi giúp Arsenal đánh bại West Ham 1-0, tiền đạo Leandro Trossard đón nhận biến cố lớn ngoài sân cỏ khi cuộc hôn nhân với vợ Laura Hilven chính thức tan vỡ.

Trossard và vợ đường ai nấy đi.

Laura Hilven xác nhận cả hai ly thân từ lâu thông qua bài đăng cảm xúc trên Instagram. Người đẹp Bỉ cho biết quyết định chia tay được đưa ra sau nhiều cân nhắc nhằm hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình và 2 con nhỏ.

Cô viết: "Với tình yêu, sự quan tâm và tôn trọng dành cho nhau, chúng tôi đưa ra quyết định khó khăn là chia tay trong hòa bình. Đây không phải lựa chọn dễ dàng. Chúng tôi thực tế sống ly thân một thời gian và cần không gian riêng để giải quyết mọi chuyện một cách kín đáo".

Thông tin xuất hiện không lâu sau khi Laura xóa hàng loạt hình ảnh cưới cùng Trossard trên mạng xã hội. Người hâm mộ cũng phát hiện cô không còn đeo nhẫn cưới từ cuối năm ngoái, làm dấy lên nhiều đồn đoán về rạn nứt tình cảm.

Trossard và Laura bắt đầu hẹn hò từ năm 2012 trước khi kết hôn năm 2019. Trong nhiều năm, Laura thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, trong các chuyến du lịch hay tại sân Emirates để cổ vũ Arsenal.

Dù gặp biến cố gia đình, Trossard vẫn là quân bài quan trọng của Arsenal. Ngôi sao người Bỉ ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal vượt qua West Ham ở vòng 36 Premier League hôm 10/5, qua đó tiến rất gần tới chức vô địch Premier League.

Highlights West Ham 0-1 Arsenal Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Foden cứu hy vọng đua vô địch cho Man City

Phil Foden chơi bùng nổ với hai kiến tạo đẳng cấp giúp Manchester City đánh bại Crystal Palace 3-0, qua đó tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

11 giờ trước

Arsenal không thể chơi lớn bằng PSG

Nhiều nhân viên Arsenal bất bình khi phải tự bỏ gần 900 euro để sang Budapest xem đội nhà đá chung kết Champions League.

11 giờ trước

Arsenal mất trụ cột ở chung kết Champions League

Arsenal hứng chịu cú sốc cực lớn khi hậu vệ Ben White nghỉ hết mùa vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

44:2645 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Arsenal Arsenal

    Đọc tiếp

    U17 Viet Nam tao thanh tich moi tai giai chau A hinh anh

    U17 Việt Nam tạo thành tích mới tại giải châu Á

    2 giờ trước 15:45 14/5/2026

    0

    U17 Việt Nam tiếp tục tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ nước nhà khi chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 mà không cần thi đấu vòng loại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý