Arsenal mất trụ cột ở chung kết Champions League

Arsenal hứng chịu cú sốc cực lớn khi hậu vệ Ben White nghỉ hết mùa vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

White dính chấn thương vào thời điểm then chốt của mùa giải.

Theo The Athletic, cầu thủ 28 tuổi bị tổn thương dây chằng bên trong đầu gối (MCL) sau pha va chạm với Crysencio Summerville trong chiến thắng 1-0 trước West Ham hôm 10/5. White rời sân London cùng chiếc nẹp cố định đầu gối, làm dấy lên lo ngại lớn về tình trạng chấn thương.

Kết quả kiểm tra cho thấy White không thể góp mặt trong trận chung kết Champions League gặp PSG tại Budapest vào ngày 30/5. Đây được xem là tổn thất cực lớn với HLV Mikel Arteta, nhất là khi Jurrien Timber chưa bình phục chấn thương mắt cá chân kéo dài từ tháng 3.

Khủng hoảng nhân sự buộc Arteta phải tính tới các phương án chắp vá cho vị trí hậu vệ phải. Trong trận gặp West Ham, chiến lược gia người Tây Ban Nha kéo Declan Rice xuống đá biên, trong khi tân binh Cristhian Mosquera được xem là lựa chọn tự nhiên nhất để thay White.

Điều đáng tiếc là White vừa vượt qua chuỗi vấn đề đầu gối trước đó để trở lại mạnh mẽ mùa này. Anh ra sân 30 trận và giữ vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục cú đúp danh hiệu Premier League và Champions League của Arsenal.

Chấn thương còn đe dọa cơ hội dự World Cup 2026 của White. Sau khi rời tuyển Anh đột ngột tại World Cup 2022, hậu vệ sinh năm 1997 lấy lại vị trí dưới thời HLV Thomas Tuchel và thậm chí ghi bàn trong trận giao hữu với Uruguay hồi tháng 3.

Tuy nhiên, với thời gian hồi phục không còn nhiều trước ngày khai mạc World Cup 2026, khả năng White góp mặt trong đội hình "Tam sư" hiện bị đặt dấu hỏi lớn.

Highlights West Ham 0-1 Arsenal Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.

