Đối thủ có lý do đá 'lỏng chân' để Arsenal vô địch

HLV Oliver Glasner khẳng định không quan tâm tới những chỉ trích nếu xoay tua đội hình Crystal Palace trong trận gặp Arsenal ở vòng 38 Premier League.

Cuộc đua vô địch Premier League 2025/26 có thể được quyết định bởi một chi tiết rất thú vị ngoài sân cỏ. Crystal Palace, đối thủ cuối cùng của Arsenal, lại là CLB từng thu khoản tiền khổng lồ từ thương vụ bán Eberechi Eze cho “Pháo thủ”.

Theo chính CLB Arsenal, đội đã chi khoảng 67,5 triệu bảng để đưa Eze về từ Selhurst Park. Thỏa thuận giữa hai đội còn kèm nhiều điều khoản phụ phí liên quan thành tích. Điều này vô tình khiến cuộc đối đầu cuối mùa giữa Arsenal và Crystal Palace trở nên đặc biệt nhạy cảm khi đem vấn đề lợi ích ra so sánh.

Dĩ nhiên, không có chuyện Crystal Palace cố tình buông trận đấu sẽ diễn ra vào hôm 24/5. Premier League luôn là giải đấu khắc nghiệt và chuyên nghiệp bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại khiến dư luận Anh bắt đầu đặt ra nhiều giả thuyết.

Eze chính là tâm điểm của trận đấu này.

Crystal Palace gần như đã hết động lực ở giải quốc nội. Họ an toàn trong cuộc đua trụ hạng và cũng không còn cơ hội chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu tại Premier League. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Oliver Glasner còn phải giữ sức cho trận chung kết Europa Conference League diễn ra chỉ 3 ngày sau đó.

Đây mới là mục tiêu lớn nhất của Crystal Palace mùa này. Một danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử rõ ràng có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc bung toàn lực ở một trận đấu không còn ý nghĩa tại Premier League.

Trong bối cảnh ấy, khả năng Palace xoay tua hoặc chơi với tâm lý giữ chân là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Arsenal vì thế đứng trước cơ hội lớn để tận dụng lợi thế động lực lẫn thể trạng.

Sự khác biệt nằm ở khát vọng. Arsenal chiến đấu cho chức vô địch Premier League đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi. Ngược lại, Crystal Palace có lý do để nghĩ xa hơn về trận đấu quan trọng nhất lịch sử CLB ở đấu trường châu Âu.

Bóng đá luôn đầy những nghịch lý. Và ở vòng đấu cuối cùng, Crystal Palace có thể vô tình trở thành “đồng minh” giúp Arsenal tiến gần ngai vàng Premier League. Arsenal hiện đang có 79 điểm sau 36 trận đã đấu, bỏ xa đội xếp thứ nhì Manchester City 5 điểm dù đã đá nhiều hơn 1 trận.

