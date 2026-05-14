Kịch bản hấp dẫn nhất ở cuộc đua vô địch Premier League

Cuộc đua vô địch Premier League mùa giải 2025/26 đang bước vào giai đoạn nghẹt thở khi khoảng cách giữa Arsenal và Man City chỉ còn 2 điểm.

Man City nỗ lực bám đuổi Arsenal. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 14/5, Man City giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Crystal Palace trên sân Etihad để tiếp tục bám đuổi Arsenal. Antoine Semenyo, Omar Marmoush và Savinho là những người lập công cho “The Citizens”.

Kết quả này giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn hai điểm sau 36 vòng đấu, đồng thời tạo áp lực lớn lên thầy trò Mikel Arteta trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Hiện Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. “Pháo thủ” sẽ đối đầu Burnley ở vòng đấu tiếp theo trước khi chạm trán Crystal Palace ở lượt trận cuối cùng. Nếu giành chiến thắng ở cả hai trận đấu này, đội bóng Bắc London sẽ chính thức lên ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên sau hơn 20 năm chờ đợi.

Tuy nhiên, cuộc đua vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Nếu Arsenal đánh rơi điểm trước Burnley, cơ hội sẽ mở ra với Man City. Trong trường hợp Arsenal hòa, cuộc đua vô địch chắc chắn sẽ kéo dài đến vòng cuối cùng.

Man City phải chờ Arsenal sảy chân. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Man City vẫn còn hai trận gặp Bournemouth và Aston Villa. Nếu thắng cả hai trận còn lại, đội chủ sân Etihad sẽ gây áp lực cực lớn lên Arsenal, đặc biệt khi họ đang sở hữu hiệu số bàn thắng tốt hơn đối thủ (+43 so với +42).

Kịch bản hấp dẫn nhất có thể xảy ra nếu Arsenal chỉ giành ít hơn Man City đúng hai điểm trong hai vòng cuối. Khi đó, chức vô địch nhiều khả năng sẽ được quyết định bằng hiệu số bàn thắng bại.

Phát biểu sau chiến thắng trước Palace, HLV Pep Guardiola của Man City cho biết: “Kết quả của mùa giải phụ thuộc vào họ (Arsenal). Nếu họ thắng hai trận, chẳng có gì phải nói nữa. Những gì chúng tôi có thể làm là phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Hai trận đấu cuối cùng sẽ rất khó khăn”.

Lợi thế lớn nhất lúc này vẫn thuộc về Arsenal. Chỉ cần toàn thắng hai trận cuối, thầy trò Arteta sẽ không cần quan tâm đến kết quả của Man City để chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài suốt hơn hai thập kỷ.

