Báo Indonesia bất ngờ với U17 Việt Nam

Truyền thông Indonesia ca ngợi U17 Việt Nam sau thành tích giành vé dự U17 World Cup 2026 tại Qatar.

U17 Việt Nam gây ấn tượng ở giải châu Á.

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam chính thức giành vé tham dự U17 World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước UAE ở lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á. Cùng với Việt Nam, U17 Hàn Quốc cũng đoạt vé sau trận hòa 0-0 trước Yemen để kết thúc vòng bảng trong nhóm hai đội dẫn đầu.

U17 Việt Nam và Hàn Quốc trở thành hai đại diện mới nhất của châu Á góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup 2026 diễn ra ở Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026. Trước đó, các đội tuyển U17 Qatar, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc và Nhật Bản đã sớm giành quyền tham dự giải đấu.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam có mặt tại sân chơi World Cup dành cho lứa tuổi trẻ nhất của FIFA. Tờ Kompas của Indonesia bình luận: “Thành tích này đánh dấu bước tiến lớn của bóng đá trẻ Việt Nam sau nhiều năm đầu tư và phát triển hệ thống đào tạo trẻ”.

U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại UAE. Ảnh: AFC

Tờ báo Indonesia cũng nhanh chóng so sánh thành tích của U17 Việt Nam với đội tuyển nước nhà. “Ở chiều ngược lại, bóng đá Indonesia lại gây thất vọng khi không thể tái lập thành tích dự U17 World Cup như hai kỳ gần nhất”, Kompas viết.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland sẽ bước vào giải U17 World Cup với tư cách tân binh. Ngoài Việt Nam, Montenegro, Hy Lạp, Romania và Serbia cũng lần đầu góp mặt tại giải đấu.

Một điểm bất ngờ khác là cả nhà vô địch lẫn á quân của kỳ U17 World Cup trước đều không thể giành vé tham dự năm nay. U17 Bồ Đào Nha và U17 Áo đã bị loại ngay từ vòng loại khu vực, tạo nên cuộc “thay máu” đáng chú ý ở giải đấu năm 2026.

Theo kế hoạch, U17 World Cup 2026 sẽ có sự tham dự của 48 đội tuyển đến từ sáu liên đoàn bóng đá châu lục. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 38 đội giành quyền tham dự, trong khi những suất còn lại sẽ được xác định sau vòng loại của các khu vực khác, đặc biệt là châu Phi với 10 suất tham dự.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam xuất sắc thắng U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026.