U17 Việt Nam dự kỳ World Cup đặc biệt nhất

U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự U17 World Cup, giải đấu sẽ được tổ chức tại Qatar năm 2026 với số lượng kỷ lục 48 đội tham dự.

U17 Việt Nam xuất sắc góp mặt ở World Cup 2026.

U17 World Cup 2026 trở thành giải đặc biệt bậc nhất lịch sử bóng đá trẻ thế giới khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự. Đây cũng là năm thứ hai FIFA áp dụng thể thức tổ chức thường niên cho giải đấu trong giai đoạn 2025-2029, mở ra cơ hội lớn cho nhiều nền bóng đá trẻ khẳng định vị thế.

Giải đấu diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026. Đáng chú ý, Qatar trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai liên tiếp 5 kỳ U17 World Cup, tận dụng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại từng phục vụ World Cup 2022.

Đến hiện tại, FIFA xác định được 38/48 đội tuyển giành vé dự vòng chung kết. Khu vực châu Á chốt đủ 9 đại diện (gồm cả chủ nhà Quatar) sau khi vòng bảng U17 châu Á 2026 khép lại. Những đội bóng góp mặt gồm Saudi Arabia, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Uzbekistan, Hàn Quốc và U17 Việt Nam.

Trong số này, U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự U17 World Cup sau khi đứng đầu bảng C bằng chiến thắng nghẹt thở trước U17 UAE. Thành tích ấy càng đáng chú ý khi U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

U17 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng.

Bên cạnh U17 Việt Nam, nhiều nền bóng đá trẻ hàng đầu thế giới cũng ghi tên mình tới Qatar. Khu vực Nam Mỹ tiếp tục có sự hiện diện của những Brazil, Argentina, Colombia và Uruguay. Châu Âu mang đến hàng loạt ứng viên nặng ký gồm Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Croatia và Bỉ.

Trong khi đó, khu vực Bắc Trung Mỹ góp mặt các đội tuyển giàu truyền thống như Mỹ, Mexico, Costa Rica và Panama. Đáng chú ý, VCK U17 châu Phi bắt đầu từ ngày 16/5 sẽ xác định 10 suất cuối cùng dự U17 World Cup 2026.

Việc mở rộng số đội tham dự từ 24 lên 48 tạo thêm cơ hội cho những nền bóng đá đang phát triển. Với U17 Việt Nam, tấm vé lịch sử tới Qatar được xem là bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội quý giá để lứa cầu thủ trẻ cọ xát với những đội bóng mạnh nhất thế giới.