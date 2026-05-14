4 cặp đấu ở tứ kết U17 châu Á 2026

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự U17 World Cup, đồng thời chạm trán U17 Australia ở tứ kết giải châu Á.

Vòng bảng U17 châu Á 2026 khép lại, qua đó xác định 8 đội tuyển góp mặt ở tứ kết gồm Saudi Arabia, Trung Quốc, Việt Nam, Australia, Nhật Bản, Tajikistan, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đồng thời, các đội bóng cũng giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026 cùng chủ nhà Qatar.

Theo phân nhánh của Ban tổ chức, 4 cặp đấu tứ kết được xác định gồm Saudi Arabia gặp Trung Quốc, Nhật Bản đối đầu Tajikistan, Việt Nam chạm trán Australia và Uzbekistan so tài Hàn Quốc.

Trong đó, màn đọ sức giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5. Thầy trò HLV Cristiano Roland đứng trước cơ hội tiếp tục viết nên hành trình lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục.

U17 Việt Nam trở thành điểm sáng của bóng đá Đông Nam Á. Đoàn quân của HLV Roland gây ấn tượng mạnh ở lượt trận cuối bảng C khi đánh bại U17 UAE 3-2. Dù thủng lưới ngay ở giây thứ 16, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn chơi bản lĩnh để lật ngược tình thế.

Nguyễn Lực mở màn bằng siêu phẩm đá phạt trước khi Văn Dương và Mạnh Cường lần lượt ghi bàn, giúp U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng C. Thành tích càng đáng chú ý khi Thái Lan, Myanmar hay Indonesia đều sớm dừng bước từ vòng bảng.

