4 cặp đấu ở tứ kết U17 châu Á 2026

  • Thứ năm, 14/5/2026 06:34 (GMT+7)
Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự U17 World Cup, đồng thời chạm trán U17 Australia ở tứ kết giải châu Á.

U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Australia.

Vòng bảng U17 châu Á 2026 khép lại, qua đó xác định 8 đội tuyển góp mặt ở tứ kết gồm Saudi Arabia, Trung Quốc, Việt Nam, Australia, Nhật Bản, Tajikistan, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đồng thời, các đội bóng cũng giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026 cùng chủ nhà Qatar.

Theo phân nhánh của Ban tổ chức, 4 cặp đấu tứ kết được xác định gồm Saudi Arabia gặp Trung Quốc, Nhật Bản đối đầu Tajikistan, Việt Nam chạm trán Australia và Uzbekistan so tài Hàn Quốc.

Trong đó, màn đọ sức giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5. Thầy trò HLV Cristiano Roland đứng trước cơ hội tiếp tục viết nên hành trình lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục.

U17 Việt Nam trở thành điểm sáng của bóng đá Đông Nam Á. Đoàn quân của HLV Roland gây ấn tượng mạnh ở lượt trận cuối bảng C khi đánh bại U17 UAE 3-2. Dù thủng lưới ngay ở giây thứ 16, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn chơi bản lĩnh để lật ngược tình thế.

Nguyễn Lực mở màn bằng siêu phẩm đá phạt trước khi Văn Dương và Mạnh Cường lần lượt ghi bàn, giúp U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng C. Thành tích càng đáng chú ý khi Thái Lan, Myanmar hay Indonesia đều sớm dừng bước từ vòng bảng.

Các cặp đấu ở tứ kết.

HLV Roland: 'U17 World Cup là cú hích cho bóng đá Việt Nam'

HLV Cristiano Roland khẳng định chiến tích giành vé dự U17 World Cup 2026 sẽ tạo động lực lớn cho tương lai bóng đá Việt Nam sau màn ngược dòng giàu cảm xúc của U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam thắng UAE 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành vé vào vòng tứ kết giải châu Á và tấm vé dự World Cup U17 diễn ra tại Qatar.

U17 Thái Lan, Indonesia gây thất vọng

Rạng sáng 13/5, U17 Thái Lan và Indonesia cùng khép lại hành trình đáng quên tại VCK U17 châu Á 2026 khi bị loại ngay từ vòng bảng, đồng thời tan mộng giành vé dự U17 World Cup.

Minh Nghi

    U17 Việt Nam tạo thành tích mới tại giải châu Á

    15:45 14/5/2026

    U17 Việt Nam tiếp tục tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ nước nhà khi chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 mà không cần thi đấu vòng loại.

