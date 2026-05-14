U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam thắng UAE 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành vé vào vòng tứ kết giải châu Á và tấm vé dự World Cup U17 diễn ra tại Qatar.

Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam cần tối thiểu một điểm để tự định đoạt số phận. Đoàn quân của HLV Cristian Roland đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí vượt chỉ tiêu để viết nên trang sử mới cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Sau vòng bảng, U17 Việt Nam có 6 điểm, đứng nhất bảng C, xếp trên cả Hàn Quốc (5 điểm). Đối thủ tiếp theo ở tứ kết của Lê Sỹ Bách cùng đồng đội là U17 Australia. Quan trọng hơn, U17 Việt Nam sẽ lần đầu góp mặt ở sân chơi cấp thế giới diễn ra từ ngày 19/11 năm nay.

Tại U17 World Cup 2026, Việt Nam cùng 8 đại diện châu Á khác góp mặt gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Saudi Arabia, Qatar, Uzbekistan và Tajikistan.

U17 Việt Nam lần đầu dự World Cup. Ảnh: VFF.

Bất ngờ xảy ra ngay phút đầu tiên. Ở đợt tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 UAE đã có bàn mở tỷ số. Sultan Al Mheiri tận dụng cơ hội để tung cú sút lạnh lùng trong vùng cấm, khiến Lý Xuân Hòa bó tay.

Sau khi có lợi thế, UAE lùi sâu đội hình phòng ngự, tạo điều kiện để U17 Việt Nam làm chủ cuộc chơi. Hàng loạt cơ hội được tạo về phía khung thành đối thủ, nhưng Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Minh Thủy đều bỏ lỡ đáng tiếc.

U17 Việt Nam thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc. Ảnh: VFF.

Nỗ lực của đoàn quân áo đỏ được đền đáp ở phút 41. Từ chấm đá phạt sát vạch 16,5 m, Chu Ngọc Nguyễn Lực đưa bóng vào góc xa, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Quãng thời gian nghỉ giữa giờ không làm giảm hưng phấn của U17 Việt Nam. Khi hiệp hai mới diễn ra được 2 phút, mành lưới UAE đã rung lên lần thứ 2, sau cú dứt điểm cận thành chuẩn xác của Nguyễn Văn Dương.

Dù U17 UAE gỡ hòa sau cú sút xa của Adam Mahrous ở phút 56, U17 Việt Nam chỉ cần 13 phút để tái lập thế dẫn bàn. Nguyễn Mạnh Cường đánh đầu tung lưới đại diện Tây Á từ một tình huống phạt góc.

Danh sách cầu thủ ra sân của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.