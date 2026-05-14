5 lần bóng đá Việt Nam góp mặt ở World Cup

Tấm vé dự U17 World Cup 2026 giúp U17 Việt Nam trở thành đội tuyển thứ năm của bóng đá Việt Nam góp mặt ở một kỳ World Cup trong lịch sử.

U17 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Chiến thắng lịch sử của U17 Việt Nam trước UAE rạng sáng 14/5 không chỉ giúp đội tuyển lần đầu giành vé dự FIFA U17 World Cup, mà còn nối dài hành trình đặc biệt của bóng đá Việt Nam trên sân khấu thế giới.

Tính đến nay, bóng đá Việt Nam đã có 5 đội tuyển từng góp mặt ở các kỳ World Cup thuộc hệ thống FIFA.

Đội tuyển mở đường là futsal Việt Nam khi giành vé dự FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia. Ngay ở lần đầu tham dự, futsal Việt Nam gây tiếng vang lớn khi lọt vào vòng 1/8.

Một năm sau, U20 Việt Nam team tiếp tục tạo cột mốc lịch sử với tấm vé dự FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Đây là lần đầu bóng đá sân 11 người của Việt Nam xuất hiện ở một kỳ World Cup dành cho nam.

Năm 2021, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở FIFA Futsal World Cup tổ chức tại Lithuania. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang tiếp tục vượt qua vòng bảng và vào vòng knock-out.

Đến năm 2023, tuyển nữ Việt Nam viết nên trang sử mới với lần đầu dự FIFA Women’s World Cup tại Australia và New Zealand. Dù không vượt qua vòng bảng, việc góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới được xem là bước tiến quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam.

Và giờ đây, U17 Việt Nam trở thành cái tên tiếp theo ghi dấu trong lịch sử. Thành tích giành vé dự U17 World Cup 2026 không chỉ phản ánh sự tiến bộ của lứa cầu thủ trẻ hiện tại, mà còn cho thấy bóng đá Việt Nam đang dần tạo được nền tảng ở công tác đào tạo trẻ.

Sau nhiều năm chờ đợi, giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam không còn là câu chuyện xa vời, mà đang được nối dài qua từng thế hệ.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam xuất sắc thắng U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026.